الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بيزنطيو مصر يحيون ذكرى القدّيس الشهيد إفبلوس الشمّاس

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد إفبلوس الشمّاس، الذي استشهد في قطاني، في جزيرة صقلّية، في اغسطس سنة 304.
وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها إن قالَ الرّب يسوع المسيح: "فيَأتي سَيِّدُ ذلكَ الخادِمِ..."، ليعلّمهم أنّ الربّ سيأتي في الوقت الذي لا يتوقّعونَه، ليثير بذلك فضول أتباعه واهتمامهم. ثمّ أضافَ: "يفصلُه"، ليس كما يقسم الشيء إلى نصفين بالسيف، بل يفصله عن جماعة القدّيسين. أو "يفصلُه"، عندما تعود الرّوح (أي الموهبة الروحيّة)، إلى الله الذي وهبَها، بينما تنزل النفس مع الجسد إلى الجحيم. على عكس ذلك، لا ينبغي أن يخشى البارّ هذا الانفصال، فيما تتّجه نفسه إلى ملكوت السماوات مع الرّوح، أي مع موهبة الرُّوح التي كانت تُحييه. 
أمّا أولئك الذين انقسموا، فهم لا يحتفظون بتلك العطيّة الرُّوحيّة التي نالوها من الله، بل يكتفون بما هو لهم، أي النفس التي ستُعاقب مع الجسد. "ويَجزيه جَزاءَ المُنافقين". أي مع أولئك الذين كانوا إمّا في الحقل، أو مُنشغلين في الطحن بالرَّحى، لكنّهم تُرِكوا؛ فنحن غالبًا ما نقول إنّ المُنافق مختلف عمّ يبدو عليه؛ هكذا، فإنّ أولئك الذين كانوا في الحقل أو مُنشغلين في الطحن بالرَّحى، بدوا وكأنّهم يقومون بالأعمال نفسها، لكنّنا شاهدنا الفرق في النوايا. أو ينال جزاء المُنافقين، أي العقاب المزدوج من النار والبرد.

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