بابا الروم الارثوذكس يترأس صلاة الترصاجيون في ذكرى بارثنيوس الثالث

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إنه بعد حضور البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة دبر القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

ترأس غبطته صلاة الترصاجيون فى الذكرى السنوية لأبيه الروحي مثلث الرحمات البابا بارثنيوس الثالث، الذي رحل فجأة في جزيرة أمورجوس باليونان عام 1996.

وخلال تأبينه، أشار البابا ثيودروس الثاني إلى الشخصية المستنيرة للبابا بارثينيوس الثالث، الذي نال منه رئاسة الكهنوت في عام 1990 كأسقف مساعد له، لأسقفية كيرينيا في أفريقيا. كما أشار إلى العلاقة الشخصية والروحية بينهما، وإلى الخبرات التي اكتسبها من خلال مرافقته لهذا الرئيس العظيم في اجتماعاته اللاهوتية وغيرها من الاجتماعات والخلوات حول العالم.