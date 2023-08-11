الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بابا الروم الارثوذكس يترأس صلاة الترصاجيون في ذكرى بارثنيوس الثالث

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له إنه بعد حضور البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي في كنيسة دبر القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

 ترأس غبطته صلاة الترصاجيون فى الذكرى السنوية لأبيه الروحي مثلث الرحمات البابا بارثنيوس الثالث، الذي رحل فجأة في جزيرة أمورجوس باليونان عام 1996.

وخلال تأبينه، أشار البابا ثيودروس الثاني إلى الشخصية المستنيرة للبابا بارثينيوس الثالث، الذي نال منه رئاسة الكهنوت في عام 1990 كأسقف مساعد له، لأسقفية كيرينيا في أفريقيا. كما أشار إلى العلاقة الشخصية والروحية بينهما، وإلى الخبرات التي اكتسبها من خلال مرافقته لهذا الرئيس العظيم في اجتماعاته اللاهوتية وغيرها من الاجتماعات والخلوات حول العالم.

نيقولا انطونيو أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو لانبا نيقولا انطونيو الانبا نيقولا انطونيوس

الأكثر قراءة

توقف بث تليفزيون لبنان الرسمى تمهيدًا لإغلاقه

سيدة تستدرج زوجها لتصويره فى أوضاع مخلة بمدينة نصر

الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم

ارتفاع أعداد ضحايا انقلاب ميكروباص على طريق المنوفية

بالأسماء.. المعينون بمجالس إدارات الغرف التجارية

تقارير: محمد شريف يوقع على عقود انتقاله للدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع