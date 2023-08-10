باحث: غانا ستدعم قرارات "إيكواس".. والتمرد فى النيجر أثر عليها

أوضح مارتن أوسيد، الباحث في الشأن الأفريقي، موقف غانا مما يجري حاليًا في النيجر، قائلاً: "إن الرئيس الغاني وهو الرئيس المباشر للإيكواس، وطالب دعم غانا لقرارات الإيكواس مهما كانت هذه القرارات سواء دبلوماسية أو بالقوة ، سوف تدعم غانا كل القرارات الصادرة من الإيكواس".

وأضاف مارتن أوسيد خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن التمرد في النيجر له تأثير كبير على غانا، حيث إن هناك الكثير من التأثير على العلاقات التجارية والتبادل التجاري وبعض السلع مثل البصل المستورد من النيجر إلى غانا.

وأوضح أن هناك الكثير من البضائع التي تعتمد غانا كثيرًا على قدومها من النيجر، فهناك صعوبات في التبادل التجاري، والتي تؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء، معقبا: "نحن نهتم بهذا الموضوع بشكل كبير".

وأشار إلى أن غانا تدعم قرارات الإيكواس مهما كانت هذه القرارات سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر أو باستخدام التدخل بالقوة.