الخميس 10 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث: غانا ستدعم قرارات "إيكواس".. والتمرد فى النيجر أثر عليها

النيجر
النيجر

أوضح مارتن أوسيد، الباحث في الشأن الأفريقي، موقف غانا مما يجري حاليًا في النيجر، قائلاً: "إن الرئيس الغاني وهو الرئيس المباشر للإيكواس، وطالب دعم غانا لقرارات الإيكواس مهما كانت هذه القرارات سواء دبلوماسية أو بالقوة ، سوف تدعم غانا  كل القرارات الصادرة من الإيكواس".

وأضاف مارتن أوسيد خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" الذي يقدمه الإعلامي كمال ماضي عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن التمرد في النيجر له تأثير كبير على غانا، حيث إن هناك الكثير من التأثير على العلاقات التجارية والتبادل التجاري وبعض السلع مثل البصل المستورد من النيجر إلى غانا. 

وأوضح أن هناك الكثير من البضائع التي تعتمد غانا كثيرًا على قدومها من النيجر، فهناك صعوبات في التبادل التجاري، والتي تؤدي إلى زيادة أسعار الغذاء، معقبا: "نحن نهتم بهذا الموضوع بشكل كبير". 

وأشار إلى أن غانا تدعم قرارات الإيكواس مهما كانت هذه القرارات سواء عن طريق القنوات الدبلوماسية لحل الأزمة في النيجر أو باستخدام التدخل بالقوة. 

الأكثر قراءة

مصدر لـ"الدستور": انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية أغسطس

حمية قوس قزح.. 9 أشكال من الطعام يجب اتباعها لدعم الحالة النفسية

«الدستور» تبحث فى حقيقة ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

بث مباشر.. حفل الموسيقار عمر خيرت بمهرجان العلمين الجديدة على DMC

"كله إلا كرامتى".. فتاة أوسيم تمزق جسد زوجها خلال مشاجرة زوجية

نقيب الفلاحين: أعلى سعر كيلو للأرز 20 جنيهًا بالأسواق المصرية في ذلك الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟