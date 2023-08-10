زلزال بقوة 4.76 درجة ريختر يضرب شمال دمياط

أعلن الدكتور جاد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد سجلت، اليوم الخميس الموافق 10/08/2023 هزة أرضية على بعد 480 كم شمال مدينة دمياط، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: يوم الخميس الموافق 10 /08/2023

وقت الحدوث والقوة: 45 ث 16 ق 04 س مساء بالتوقيت المحلى

القوة: 4.76 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.71 شمالا

خط الطول: 31.28 شرقا

العمق: 22 كم

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه ورد إلى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.