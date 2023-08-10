باحث سياسى: أمريكا تريد إنهاء أزمة النيجر بحل سلمى

قال علي المرعبي، باحث سياسي وأمين عام اتحاد الصحفيين العرب، إن قمة "إيكواس" ستعقد اليوم لمناقشة آخر تطورات الوضع والاتصالات التي أجريت من أجل التوصل إلى حل في النيجر.

وتابع المرعبي، خلال مداخله عبر تطبيق زووم، على فضائية "القاهرة الإخبارية"، من باريس، أن هناك استبعادًا للتدخل العسكري، لأن عكس ذلك سيدخل النيجر والمنطقة كلها في فوضى عارمة لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها ولا السيطرة عليها لاحقا.

- الولايات المتحدة طرحت الحل الدبلوماسى منذ البداية

وأشار الباحث السياسي إلى الحل الدبلوماسي الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية منذ البداية، معلقا: "أمريكا هذه المرة لبست ثوب الملائكة بخلاف تاريخها المفعم بالعدوان على شعوب الدول"، مشيرا إلى أن الحل الدبلوماسي هو الحل الأفضل والأنجح.

وتابع أنه يجب إيجاد التسوية السياسية والدبلوماسية مع المجلس العسكري الانتقالي، منوها بأنه تم تعيين علي لمين من قبل المجلس العسكري الانتقالي كرئيس للحكومة في النيجر، وهو شخصية معروفة في النيجر حيث كان وزيرا سابقا ومسئولا بارز في البنك الإفريقي.

وتوقع أن رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة في النيجر قد يسهم في إيجاد مدخل للحوار لإيجاد تسوية، وإعادة المسار الديمقراطي إلى النيجر، كما سيتم دراسة نتائج اجتماعات رؤساء الأركان الإفريقي، التي جرت الأسبوع الماضي، لدراسة احتمالات التدخل العسكري والوضع بالشكل كامل والتي كانت قد جاءت كالتالي: