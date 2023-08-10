الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ناقد فنى: مهرجان العلمين أمتع الجمهور من خلال تنوع الحفلات

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

أكد الناقد الفني خالد محمود أن مهرجان العلمين الجديدة نجح في تحقيق هدفه بإمتاع الجمهور من خلال تنوع الحفلات منذ انطلاقه، لافتًا إلى أن المهرجان يشهد حاليًا احتفالية "60 سنة دراما".

وأشاد الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، بالتنوع الكبير في ضيوف المهرجان من الفنانين سواء من مصر أو العالم العربي، موضحًا أن هذا التنوع يعطي قيمة راسخة للمهرجان عن طريق إمتاع الجمهور، فضلًا عن أنه يحقق الهدف المنشود منه وهو إقبال الزوَّار والمواطنين على مدينة العلمين من كل العالم.

وعن احتفالية "60 سنة دراما"، قال الناقد الفني إن الدراما المصرية رائدة بكل أنواعها سواء كانت اجتماعية أو درامية أو كوميدية، مؤكدًا أهمية التمسك بقيمة تراثنا والتعبير عن القضايا الخاصة بنا مع التطوير المستمر في كل النواحي، وهو الاتجاه الحالي للدولة.

وأكد أهمية احتفالية "60 سنة دراما"، كون مصر رائدة في صناعة الدراما، مشيرًا إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يشهد العديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.

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