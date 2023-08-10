الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ "الشاهد": القيادى الإخوانى المقتول محمد كمال كان لديه الضوء الأخضر لممارسة العنف

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الإخوان لعبوا بالجميع في اعتصام رابعة، لافتًا إلى أن الجماعة اعتنقوا فكرة المظلومية والكربلائية والتباكي على القهر. 

وأضاف سامح عيد خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن عنف الإخوان ظهر بشدة خلال اللجان النوعية بعد فض اعتصام رابعة، لافتاً إلى أن الإخوان شكلوا المكتب الإداري الخاص بالقيادي الإخواني محمد كمال وكان قد أخذ تصريحًا بالعنف، كما أنهم كانوا حاصلين على الضوء الأخضر من بعض الجهات الأجنبية. 

وأوضح أن الدولة المصرية بعد مرور عام على انتهاء عهد الإخوان، أصبحت دولة قوية وفي غاية التماسك، كما أن الأجهزة الشرطية والجيش كانت صامدة وقوية، وكان الشعب المصري في ظهر المؤسسة العسكرية والشرطية بشكل كبير جدًا، وبالتالي استطاعوا أن يقضوا على حسم وعفاريت الأسفلت وكتائب حلوان. 

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