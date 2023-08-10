الخميس 10 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سامح عيد لـ "الشاهد": الإخوان رفضوا إعلان أسماء المتوفيين فى فض رابعة

سامح عيد
سامح عيد

قال سامح عيد، الكاتب والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إنه كان هناك مخزن أسلحة كبير للإخوان أثناء اعتصام رابعة، داخل مول، وقد تم سحبها قبل فض الاعتصام بساعات. 

 

وأضاف عيد خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه بحسب معلوماتي إن إخوان الشرقية وإخوان الصعيد كان بحوزتهم أسلحة نارية قد أعلن عنهم وزير الداخلية، وبسبب هذه الأسلحة حدث إطلاق النار. 

 

وتابع: طلبت ممن خرجوا في الممر الآمن من اعتصام رابعة الذهاب إلى لجنة تقصي الحقائق، فرفضوا بسبب خوفهم من القبض عليهم، وطلبت منهم أن نشر  أسماء الإخوان الذين ماتوا على المواقع الخاصة بهم، فرفضوا لأنها ستكون فضيحة لهم، لأن الناس كانت تعلم بأنه يوجد ألف إخواني مثلا من البحيرة موجودين في اعتصام رابعة ولم يمت منهم فرد واحد، ومن ماتوا كلهم سلفيين ومحبين وناس عاديين.

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