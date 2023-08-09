الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أنطونيو بانديراس.. روبن هود الإسبانى

أنطونيو بانديراس
أنطونيو بانديراس

يحتفل النجم الإسبانى والعالمى أنطونيو بانديراس، صاحب الـ٦٣ عامًا بعيد ميلاده اليوم، الذى تسببت حادثة فى تغيير مسار حلمه من لاعب كرة قدم، ليصبح واحدًا من أهم الفنانين الإسبان، متربعًا على عرش شباك التذاكر فى أفلام هوليوود.

أمنية وحيدة سيطرت على تفكيره فى طفولته هى أن يصبح لاعب كرة قدم، لكن تغيرت خططه بعدما كُسرت قدمه وهو فى الرابعة عشرة من عمره، ليقرر الاهتمام بالمسرح، لكنه لم يكتف بالتمثيل، بل تولى إخراج فيلمين طوال مسيرته، التى بدأها بدور صغير فى فيلم من إخراج بدرو ألمودوفار، قبل ٤٠ عامًا، بسبب وسامته الشديدة، الذى جعلته فارسًا لأحلام العديد من الفتيات.

بدأ «بانديراس» رحلته إلى النجومية على مهل بأدوار صغيرة زادت مساحتها حتى وصلت إلى البطولة المطلقة فى أفلام مثل «اربطينى»، و«نساء على حافة الانهيار العصبى»، و«ماتادور» وغيرها من الأفلام الناجحة التى حققت صدى كبيرًا وقت عرضها، وما زالت عالقة فى الأذهان.

لكن دوره فى فيلم «قناع زورو» الذى لعب فيه شخصية المغامر الثرى المقنع الذى يحاول فرض العدالة، منحه جواز سفر لدخول عالم السينما الأمريكية بهوليوود، وانتقل من خلاله إلى العالمية، وحقق الفيلم حينها أصداءً واسعة عبرت القارات حتى تم عرضه فى ليلة توزيع جوائز الأوسكار عام ١٩٩٤. 

وقال «بانديراس»، فى تصريحات تليفزيونية، إن دوره فى فيلم «زورو» غيَّر كثيرًا من المعادلة، لأنه أعطى مكانًا تحت الشمس للجالية الإسبانية فى هوليوود، فـ«زورو»، هو إسبانى الهوية، يحارب أشرارًا من ذوى العيون الزرقاء، كاشفًا عن أنه عندما وصل إلى هوليوود قال له كثيرون إنه إذا أراد أن يبقى فى عاصمة السينما الأمريكية فعليه التخصص فى أدوار الشر، لكنه نجح وفاق كل التوقعات فى أن يكون البطل الطيب.

وفى عام ٢٠١٣ قرر أن يتبنى حملة تناهض العنف ضد النساء، وقال فى تصريحات تليفزيونية، إن اختياره لأن تكون قضايا النساء أبرز أولوياته سببه أنه اكتشف تعرض ثلث النساء حول العالم لأشكال عنف مختلفة، وانضم لحملة تابعة للأمم المتحدة لدعم المساواة بين الجنسين، تهدف لتوعية العالم بضرورة تمكين النساء بكل الوظائف.

ونجح الفنان بطموحه وسحره اللاتينى، فى الفوز بجائزة أفضل ممثل فى مهرجان «كان» السينمائى عن فيلم Pain and Glory، فى دورته الـ٧٢، التى انعقدت فى مدينة كان الفرنسية عام ٢٠١٩.

الأكثر قراءة

طعنة فى الصدر.. أول صور لشاب قتل على يد جاره بعين شمس

«الثروة المعدنية» تستعد لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن المعادن فى الصحراء

النيابة الإدارية تعاين موقع عقار تعرض للانهيار الجزئى بالإسكندرية

بالجنيه المصري.. مصاريف جامعة 6 أكتوبر 2023 لطلاب الثانوية العامة المصريين

«الحوار الوطنى» يُناقش دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير (صور)

رئيس "القضاء الأعلى" يستقبل أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة طنطا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فلسفة التغيير فى المتحدة

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المُحدثون: أفكار وتأملات «5 - 6»

ماجد حبته

.. وصناعة السيارات إجمالًا

مدحت بشاى

"السقا مات" .. وعاش "الملك"

محمد رفعت

محافظون وتجارب "12".. فرعون الأقصر سمير فرج!

عبد الرحيم طايع

البحث عن الحقيبة الفارغة!

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟