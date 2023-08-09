«بيزنطيو مصر» يحيون ذكرى القدّيس الرسول متّيّا

تحتفل الكنيسة البيزنطية، اليوم الأربعاء، بذكرى القدّيس الرسول متّيّا.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها، إنّ المسيح كابن الله الحقّ الذي أعطى الشريعة، ولكي يقوم بعمل مشابه للبركات التي أُعطِيت عند انتهاء الإعلان عن هذه الشريعة أعلن أيضًا التطويبات التي تقود إلى الخلاص. وعلى المنوال نفسه بالنسبة إلى اللعنات الموجودة في الشريعة ، أعلن لعناتٍ ضدّ الخطأة: "الوَيلُ لَكم أَيُّها الكَتَبَةُ والفِرِّيسيُّونَ المُراؤون!".

وتابعت: "أولئك الذين يجدون أنفسهم مضطرّين إلى الاعتراف بأنّ هذه اللعنات المذكورة هنا ضدّ الخطأة هي دليل على طيبة الله، يجب أن يفهموا أنّ لعنات الشريعة كلّها هي في الغاية ذاتها. مَن يتنبّأ بهذه الويلات ليس هو الذي يجعلها تصيب الخطأة، بل خطاياهم نفسها تجعلهم مستحقّين عقاب الله لإعادتهم إلى طريق الخير.

واختتمت: "هكذا، حين يحاول الأب استرجاع ابنه، يتفوّه ببعض اللعنات، لا رغبة منه في أن يكون ابنه مستحقًّا اللعن بسبب خطاياه، بل في محاولة لإبعاد هذه اللعنات عنه. لقد أعطى ربّنا سبب هذه اللعنة: "فإِنَّكم تُقفِلونَ مَلكوتَ السَّمَواتِ في وُجوهِ النَّاس". هذان الأمران متّصلان بشكل وثيق، ويكفي لنُطرد من ملكوت الله، أن نمنع الآخرين من دخوله".