الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك الترند| شيكابالا يُصدر بيان غاضب.. ومفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت العديد من الأخبار محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية التي تنوعت بين السياسية والفنية والرياضية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند". 

تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

شيعت قبل قليل جنازة الفنانة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 63 عاما، وذلك من مسجد النور بالعباسية.. للمزيد اضغط هنا.

شيكابالا في بيان غاضب: كنت حائط صد للزمالك ولعبت للفريق دون مقابل

رص محمود عبدالرازق (شيكابالا)، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح العديد من الأمور الخاصة بأزمة الحجز على أرصدة النادي وكواليس أزمة سبورتنج لشبونة.. للمزيد اضغط هنا.

"الأرصاد" تحذر: نشاط للرياح وارتفاع أمواج المتوسط من غد حتى السبت

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أنه من المتوقع اعتبارا من غد الخميس 10 أغسطس حتى السبت 12 أغسطس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.. للمزيد اضغط هنا.

"القاهرة الإخبارية": غابات الأمازون تعاني اختفاء الأشجار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا عن معاناة اختفاء الأشجار في البرازيل وهي "غابات الأمازون".. للمزيد اضغط هنا.

تأجيل دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري لـ13 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوتين من نادى الزمالك يطالب فيها بعدم إزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري لجلسة 13 سبتمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا.

الصحة الروسية: ارتفاع مصابي انفجار مدينة سيرغييف بوساد إلى 43 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، ارتفاع عدد مصابي الانفجار الذي وقع في مدينة سيرغييف بوساد إلى 43 شخصًا.. للمزيد اضغط هنا.

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الأربعاء 9-8-2023

سعر الدولار اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات في ماكينات الصرافة والبنوك المصرية، وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.. للمزيد اضغط هنا

مفاجأة من "التعليم" حول ارتفاع أسعار الكتب الخارجية

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن مفاجأة بشأن إمكانية تدخل وزارة التربية والتعليم فيما يحدث حاليًا في غلاء أسعار الكتب الخارجية.. للمزيد اضغط هنا.

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