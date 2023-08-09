الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الروسية: ارتفاع مصابي انفجار مدينة سيرغييف بوساد إلى 43 شخصا

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الصحة الروسية، الأربعاء، ارتفاع عدد مصابي الانفجار الذي وقع في مدينة سيرغييف بوساد إلى 43 شخصا.

ولفتت الصحة الروسية إلي أن سيارات الإسعاف وأكثر من 23 مجموعة من الطوارئ وطائرة هليكوبتر تعمل في موقع الحدث.

من جانبه، صرح متحدث خدمات الطوارئ الروسية، بأن الانفجار وقع في مصنع البصريات الميكانيكية في منطقة سيرغييف بوساد، في مقاطعة موسكو، ناجم عن انتهاك متطلبات العملية التقنية.

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وقال متحدث الطوارئ الروسية في تصريحات صحفية نقلتها وكالة سبوتنيك، إن السبب الأولي للانفجار، هو تعطل نظام العملية التقنية، وأن الانفجار وقع في مصنع ميكانيكي بصري في سيرغييف بوساد في مقاطعة موسكو.

وأشار المصدر إلى أنه تم إخلاء كامل المؤسسة، بما في ذلك الورش المستأجرة القريبة، وسبب الانفجار بأضرار مادية كبيرة في المباني المجاورة.

ويعد المصنع مطور ومصنع رائد للأجهزة البصرية والإلكترونية الضوئية والصناعة والرعاية الصحية قائمة المنتجات المصنعة تشمل معدات العيون، مناظير، معدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.

روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

وفي وقت سابق اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية. 

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيتين روسيتين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية عبر تليجرام إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيار.

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روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

الصحة الروسية مدينة سيرغييف بوساد انفجار الطوارئ سيارات الإسعاف

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