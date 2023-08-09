الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

مسيرتين
مسيرتين

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتَين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية. 

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيّتَين روسيتين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلجرام إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنّتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيار.

وأضافت الدفاع الجوّي دمّر مسيرتَين. ليس ثمة أيّ قتيل أو أضرار في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي الذي تمّ إحباطه.

وفقا لرئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أُسقِطت إحدى المسيرتين في منطقة دوموديدوفو" جنوبي العاصمة، والثانية "في منطقة طريق مينسك السريع.

وأشار عبر تلجرام إلى أن المسيّرتين حاولتا دخول أجواء المدينة، لافتا إلى أنّ خدمات الطوارئ موجودة في مكان الواقعة.

ازدادت خلال الأسابيع الأخيرة هجمات المسيّرات الأوكرانيّة على الأراضي الروسيّة، وهي غالبا ما تستهدف موسكو وشبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.

وقالت روسيا الاثنين إنّها أسقطت مسيّرة أوكرانية في منطقة كالوغا، على بُعد أقلّ من 200 كيلومتر في جنوب غرب موسكو، بعد أنّ دمرت سبع مسيّرات أخرى الخميس في المنطقة نفسها.

والأحد أعلن سوبيانين أنّ قوّات الدفاع الجوّي أسقطت مسيّرة في أجواء منطقة العاصمة.

وفقا للسلطات، شهدت موسكو الأسبوع الماضي هجمات عدّة بمسيّرات، بما في ذلك هجوم ألحق أضرارا بمبنى تجاري في حيّ للأعمال استُهدف مرّتين خلال أيّام.

في 30 يوليو حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو من أنّ "الحرب تعود تدريجا إلى أرض روسيا وتطال مراكزها الرمزيّة وقواعدها العسكريّة، معتبرا أنّ هذا مسار لا مفرّ منه وأنّه طبيعيّ وعادل تماما.

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