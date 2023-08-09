روسيا: واشنطن مسؤولة عن إفشال اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الإدارة الأمريكية تدير حملة إعلامية للتعتيم على مسؤوليتها عن إفشال اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال أنطونوف: “محاولات واشنطن الضغط على الدول النامية لإقناع روسيا بالعودة إلى صفقة الحبوب، جزء من حملة إعلامية لتشويه حقيقة الأمور”، مؤكدا أن الولايات المتحدة تحاول التملص من مسؤوليتها عن الإخفاقات في تنفيذ اتفاقات إسطنبول، أضاف أن محاولات إقناع روسيا بالعودة إلى مبادرة البحر الأسود لا معنى لها.