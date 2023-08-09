الأربعاء 09 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا في بيان غاضب: كنت حائط صد للزمالك ولعبت للفريق دون مقابل

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا

حرص محمود عبد الرازق (شيكابالا)، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توضيح العديد من الأمور الخاصة بأزمة الحجز على أرصدة النادي وكواليس أزمة سبورتنج لشبونة.

ونشر شيكابالا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك “ بيانًا قال فيه: ”جماهير الزمالك العظيمة،، أتحدث إليكم اليوم ليس فقط بصفتي قائدًا لفريق الكرة بالنادي وأحد أكثر من تشرف بحمل شارة قيادة القلعة البيضاء عبر التاريخ، لكن أتحدث باعتباري واحدا ممن تربوا داخل جدران هذا النادي العظيم ولمدة أكثر من ربع قرن تشرفت بأن أدافع عن راية الزمالك، ولذلك كان يجب الرد علي بعض النقاط وهذا ليس كل شئ".

وتابع "رئيس النادي السابق  يسألني، لماذا لم أتدخل معه في رفع الحجز عن الزمالك؟!! وأنا هنا لن أذيع سرا فأنا قبل أن أكون قائدا للنادي فأنا زملكاوي قلبا وقالبا، وأتشرف بأنني على علاقة جيدة بكل مسئولي النادي السابقين والحاليين، وبالفعل تحدثت مع السادة الأطراف أصحاب الحجز على النادي وتواصلت معهم لرفع الحجز وإنهاء الأزمة؛ حفاظًا على النادي واستقرار الفريق وباقي الألعاب الأخرى، والمفاجأة أن الرد جاء بأنه لا يوجد حجز على النادي والزمالك غير محجوز عليه لصالح أي جهة طلب منا التواصل معها لحل الأزمة!

وأوضح: بالنسبة لقضية سبورتنج لشبونة فالنادي اشتراني من صفوف سبورتنج لشبونة ٢٠١٦ مقابل ٦٥٠ ألف دولار وبالفعل تم سداد مبلغ ١٤٠ ألف دولار وتبقى ٥١٠ الف فقط كان يجب تسديدهم في مواعيدهم طبقا للتعاقد وللعلم كان يتم خصم كل ذلك من مستحقاتي المالية لدى النادي، لكن بسبب التقاعس في التسديد وغرامات التأخير أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب من النادي أكبر بكثير..

وواصل: "في ذلك الوقت إذا تم سداد المبلغ في موعده وهو ٥١٠ آلاف دولار وبحساب سعر الدولار وقتها ٧ جنيهات و٨٣ قرشا ما يعادل 3 ملايين و٩٠٠ ألف جنيه، الآن أصبح المطلوب مع التأخير والغرامات وزيادة سعر الدولار ٤٦ مليونا.

تابع شيكابالا بيانه قائلاً:"للعلم، وقفت كحائط للصد في كثير من الأمور لحل مشاكل تخص اللاعبين لم أعلن عنها، كنت أسعى دائما لحل أكثر من مشكلة في الفريق حتى لا ينهار تماما طوال الموسم الماضي، وليس شيكابالا الذي يتهم بالتقصير أو التمرد في حق نادي الزمالك بدافع المال!، لأنني اخترت اللعب في الزمالك، وبسبب أخطاء إدارية من قبل لعبت دون أموال وعلاقتي مع الزمالك وجماهيره أكبر من الأمور المادية والكل يعلم ذلك، ونحن هنا لا نتحدث عن ظروف مادية فقط مر بها اللاعبون طوال موسم ولكن هناك ظروف أخرى أصعب لا يمكن الحديث عنها واللاعبون يطلبون مني الحديث نيابة عنهم ولذلك وبصفتي كان حديثي لتوضيح تلك الأزمات والمشاكل العديدة التي كانت سببا مباشرا في نتائج الفريق خلال موسم كامل.

واختتم قائد الزمالك حديثه: “هذا ردا علي كل ما أثاره رئيس النادي السابق بخصوصي، أما ما يخص كل ما حدث للفريق سيكون هناك رد بشكل واضح وللحديث بقية”.

الزمالك شيكابالا مجلس إدارة الزمالك شيكابالا يصدربيان صادم الحجز علي أرصدة النادي

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