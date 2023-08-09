"الأرصاد" تحذر: نشاط للرياح وارتفاع أمواج المتوسط من غد وحتى السبت

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن من المتوقع اعتبارا من غد الخميس 10 أغسطس حتى السبت 12 أغسطس، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال هذه الفترة متوقع نشاط رياح على شواطئ البحر المتوسط على مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 30: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 1.5 : 2.5 متر.

ويشهد اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على حلايب وشلاتين وبحيرة ناصر وأبو سمبل ، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على حلايب وشلاتين وأبو سمبل وبحيرة ناصر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء :

القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة،

الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة،

مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 25 درجة،

سوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة،

قنا العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة،

أسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة .