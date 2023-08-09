الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": غابات الأمازون تعاني اختفاء الأشجار

غابات الأمازون
غابات الأمازون

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تلفزيونيًا عن معاناة اختفاء الأشجار في البرازيل وهي "غابات الأمازون".

وقال التقرير: "في وقت تعصف فيه تقلبات الطبيعة الحادة والمتناقضة بالعديد من دول العالم تستمر المساعي الدولية لحماية رئة البشر والحفاظ على التوازن البيئي والمناخي لكوكب الأرض".

وتابع: "الأمازون تلك البقعة الخضراء في أمريكا الجنوبية التي تمثل جدار الحياة باتت على مدار السنوات الأخيرة كابوسًا يؤرق العالم بفعل اختفاء كميات كبيرة من الأشجار واندلاع الحرائق المفتعلة على نطاقات واسعة، وهو ما يشكل تهديدًا على التنوع البيولوجي ويترك تأثيرات بالغة على عملية التبخر وهطول الأمطار في العديد من بلدان القارة الجنوبية".

وأردف: "استشعارًا بالخطر تستضيف مدينة بيليم البرازيلية قمة إقليمية للمرة الأولى منذ 14 عامًا لإنقاذ غابات "الأمازون” في مسعى لاتخاذ إجراءات مشتركة عاجلة للحد من تدمير أكبر غابة مطيرة على وجه الأرض".

واختتم: "القمة تكتسب أهمية كبيرة من حيث توقيت انعقادها، وسط تحذيرات متكررة من علماء البيئة من خطر كبير يحدق بغابات الأمازون التي تغطي نحو 31% من مساحة اليابسة في العالم، وتتزامن استضافة مدينة بيليم الساحلية للقمة مع مساعي البرازيل المكثفة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP 30 عام 2025".

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