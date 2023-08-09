تأجيل دعوى إلغاء قرار محافظ الجيزة بإزالة سور نادي الزمالك النهري لـ13 سبتمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، دعوتين من نادى الزمالك يطالب فيها بعدم إزالة السور الخاص بنادي الزمالك النهري لجلسة 13 سبتمبر المقبل.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا، بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، قضت بعدم قبول الطعن على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

واختصم مرتضى منصور في دعواه كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم ممدوح عباس وهاني العتال وغيرهما.