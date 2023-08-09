تشييع جنازة الفنانة منحة زيتون بحضور وفد من نقابة المهن التمثيلية

شيعت قبل قليل جنازة الفنانة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز 63 عاما، وذلك من مسجد النور بالعباسية.

جنازة الفنانة منحة زيتون

وحرص الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ووفد من النقابة على حضور الجنازة من مسجد النور حيث تواجد كلا من الفنان إيهاب فهمي والفنان أيمن عزب وحرصوا على استقبال مشيعي الجنازة.

ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الفنانة منحة زيتون عن عمر ناهز 63 عامًا بعد صراع مع المرض.

الفنانة منحة زيتون من الفنانات أصحاب الحس الكوميدي ولدت في 15 سبتمبر 1960، وكان طريقها التعليمي طبيعيا ودرست اللغة الفرنسية في كلية الآداب حتى بدأت علاقتها بالفن في سن الثامنة والعشرين، وكان أول أفلامها "سرقات صيفية" عام 1988.





وانطلقت “زيتون” في عالم السينما لتقدم أعمالا مختلفة مثل فيلم "مرسيدس" و"يوم حار جدا" وأرض الأحلام وليه خلتني أحبك.

كان عام 1999 نقلة في مشوارها حين اختارها النجم الكوميدي محمد هنيدي للمشاركة في فيلم "همام في أمستردام" في دور "أم فرحات" وحقق به نجاحا كبيرا ثم يختارها في الفيلم القادم "جاءنا البيان التالي" في دور أم الطفلة المريضة التي أبكت الجمهور ليقدمها هنيدي بشكل مميز.

قامت بالعديد من المسلسلات والأفلام، منها كمسلسلات كناريا وشركاه، وعفاريت السيالة، ودموع القمر، والمصراوية الجزئين الأول والثاني وفارس بلا جواد والرحايا والهروب من الغرب وملفات سرية و نص انا نص هو وقانون المراغي وكأفلام همام في امستردام و جاءنا البيان التالي و سكوت هنصور و مواطن ومخبر وحرامى والرجل الأبيض المتوسط و جنة الشياطين وبحب السيما والجسر و بالألوان الطبيعية.

وقدمت بعدها منحة زيتون عددا كبيرا من الأعمال بين الأفلام والمسلسلات وصلت إلى 45 عملًا مختلفا وكانت آخر أعمالها فيلم جريمة الإيموبيليا عام 2018.

الفنانة منحة زيتون خريجة آداب قسم لغة فرنسية وكانت تجيد اللغة الفرنسية بطلاقة وهو ما ظهر في مسلسل عفاريت السيالة ولكن أشهر أدوارها على الإطلاق كان دور "أم فرحات" في فيلم همام في أمستردام ودورها الآخر في جاءنا البيان التالي.