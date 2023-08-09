"ويسينت" الألمانية لن تساعد أوكرانيا في القضاء على حقول الألغام الروسية

أعلنت روسيا، الأربعاء، أن كاسحات الألغام الألمانية "ويسينت1"، لن تساعد القوات الأوكرانية في التغلب عل حقول الألغام الروسية.

وأشارت صحيفة روسكوية أوروجويه المتخصصة في الشأن العسكري، إلي أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية عانت من خسائر فادحة في المعدات الهندسية خلال المحاولات الفاشلة للتغلب على حقول الألغام الروسية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الهجوم المضاد، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية مركبات متعددة من طراز "ليوبارد" ومركبات قتالية لإزالة الألغام "بي إم ر-2".

وأضافت الصحيفة أن كاسحة ألغام "ويسينت-1" الوحيدة في القوات الأوكرانية، المصنوعة على هيكل ليوبارد 1، فشلت أيضا في البقاء، كما تمكن الروس من تدميرها، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

ولفتت الصحيفة إلى أن العيب الكبير لهذه العينات هو ضعف الدروع، ويمكن إصابتها بنيران مدافع أوتوماتيكية عيار30 ملم.

روسيا تسقط مسيرتين حاولتا التحليق فوق موسكو

وفي وقت سابق اليوم، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرتَين أوكرانيتين كانتا متجهتين إلى موسكو حسبما أعلنت السلطات فجر اليوم، في وقت تزداد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية.

جاء هذا الهجوم الذي أبلغت عنه موسكو بعد يومين على ضربتين صاروخيّتَين روسيتين أسفرتا عن تسعة قتلى في بوكروفسك بشرق أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسيّة عبر تلجرام إحباط محاولة هجوم فوق أراضي منطقة موسكو" شنّتها كييف "باستخدام طائرتين بلا طيار.