الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: تدمير 458 مقاتلة و245 مروحية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية

الجيش الروسى
الجيش الروسى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة خسائر الجانب الأوكراني، منذ انطلاق العملية العسكرية، بلغت 458 طائرة حربية و245 مروحية، و5565 طائرة مسيرة.


وأفاد بيان للدفاع الروسية، بأن جرى تدمير 428 منظومة دفاع جوي و11 ألفا و185 دبابة ومدرعة قتالية، و1144 راجمة صواريخ و5803 مدافع ميدانية ومدافع هاون، و12 ألفا و137 قطعة من المركبات العسكرية الخاصة، منذ بدء االعملية الروسية في أوكرانيا.


وأعلنت الوزارة حصيلة اليوم، مشيرة إلى أنه جرى القضاء على عشرات العسكريين الأوكرانيين خلال الـ 24 ساعة الماضية على عدة محوار من جبهة القتال.


وأضاف البيان: "التنسيق المشترك لوحدات تجمع (المركز) الروسية والضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة؛ أدى إلى صد 3 هجمات أوكرانية على محور كراسني ليمان في مناطق بلدات نوفويجوروفكا وجيتلوفكا بجمهورية لوجانسك، ومنطقة تيرني في جمهورية دونيتسك"، مشيرا إلى القضاء على نحو 80 عسكرياً أوكرانياً وتدمير عربتين عسكريتين مصفحتين وشاحنتين صغيرتين وسيارتين وراجمة صواريخ "جراد" و مدفع هاوتزر من طراز "دي-20" على هذا المحور.


ولفت البيان إلى "أن خسائر أوكرانيا البشرية على محور كوبيانسك بلغت ما يصل إلى 110 من العسكريين وتدمير ثلاث مركبات ومدفعي هاوتزر "دي - 20".


وتابع: "تصدينا بنجاح لــ 9 هجمات لوحدات من اللواء الميكانيكي الخامس والعشرين المحمول جوا ومن بعض الألوية الميكانيكية الأوكرانية في محيط بلدتي نوفوسيلوفسكويه بلوجانسك وبلدة سينكوفكا بمقاطعة خاركوف".

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