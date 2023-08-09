الأربعاء 09 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زاخاروفا: لم يتسنّ لواشنطن التدخل فى النيجر كما فعلت فى كييف

متحدثة الخارجية الروسية
متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن زيارة فيكتوريا نولاند إلى النيجر يوم أمس اختلفت عن زيارتها إلى كييف وتوزيعها الشطائر على الانقلابيين هناك عشية انقلاب 2014.

وأضافت زاخاروفا تعليقا على زيارة وكيلة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى النيجر، أن "نولاند ظنت أنها بزيارتها إلى النيجر يمكنها فعل ما تمّ لها في كييف، حيث حملت كيسا مليئا بالشطائر التي وزعتها على الانقلابيين هناك، هذه المرة لم تفلح في استغباء الآخرين كما استطاعت في كييف" عشية انقلاب 2014.

ووتتهم روسيا نولاند بتدخلها في الشؤون الداخلية لأوكرانيا خلال أحداث فبراير 2014 ويتذكرها العامة حينما وزعت الشطائر على في ساحة الميدان وسط كييف.

وعقدت نولاند الاثنين اجتماعا مع رئيس أركان النيجر الجديد موسى سالو بارمو، وثلاثة من أقرب مساعديه.

وقالت إن "تصرفات الجيش الذي استولى على السلطة في النيجر، لا تتوافق مع دستور البلاد"، لكن الولايات المتحدة ستواصل البحث عن سبل دبلوماسية لحل الصراع.

وغادرت نولاند النيجر خالية الوفاض، حيث لم يسمح لها المجلس العسكري بالاجتماع مع الرئيس المخلوع محمد بازوم، كما أعلن المجلس العسكري رفضه لأي مساعدات أمريكية.

الأكثر قراءة

زاخاروفا: لم يتسنّ لواشنطن التدخل فى النيجر كما فعلت فى كييف

محلل دولى: الحكومة الأمريكية ستضطر إلى إضافة 5 مليارات دولار يوميا لديونها

ماهر فرغلى: منهج الإخوان يتمثل فى قيادة الدولة إلى الفوضى للسيطرة على الحكم

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023

ماهر فرغلى لـ"الشاهد": مجموعة محمد كمال تخلصت من محمود عزت لقيادة الجماعة

روسيا: تدمير 458 مقاتلة و245 مروحية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الرئاسة تنزع السيادة

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال