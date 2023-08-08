الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

«القاهرة الإخبارية».. قبائل سيناء كتفا بكتف مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب (فيديو)

الإرهاب
الإرهاب

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "قبائل سيناء كتفا بكتف مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

وتناول التقرير، دور قوات مكافحة الإرهاب، الفعال في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية، حيث أسفرت الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش والشرطة ضد بؤر العناصر الإرهابية عن إجهاض بنيتها وتواجدها داخل سيناء. 

وأشار إلى أن قبائل سيناء، ضلع أصيل في معادلة مواجهة العناصر الإرهابية في مصر، من خلال تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيستي لقوات الأمن، انطلاقًا من خبراتهم الميدانية، التي ساعدت على الكشف عن هوية الكثير من العناصر الإرهابية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة، قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية.

ولعبت التنمية دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب، لذلك عكفت الدولة المصرية ومؤسساتها على النهوض بالاقتصاد ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

ومنذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا لتنمية المناطق الحدودية لا سيما سيناء، إذ خصصت الحكومة المصرية في مطلع عام 2015، 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.  

الأكثر قراءة

تعيين ريهام السهلى رئيسًا لشبكة دى إم سى

ننشر صور الشاب المقتول على يد جاره في منطقة دار السلام

تامر أمين يفجر مفاجأة عن فيديو عامل النظافة المحتفل بتخرج ابنته

انتهاك خصوصية وسخرية.. كيف تفاعل المصريون مع "حوار_المندوب"؟ (تحليل بيانات)

«المتحدة للخدمات الإعلامية»: محمود مسلم رئيسًا لقطاع الصحف والمواقع

وزير النقل: تكليف من الرئيس السيسى بإنشاء جراج متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

شروط النهضة الصعبة

أشرف عبدالشافي

مسرحنا.. أم مسرحهم؟!

إبراهيم داود

مارادونا وموسم الانتقالات

ماجد حبته

سيارة كهربائية مصرية

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال