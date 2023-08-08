«القاهرة الإخبارية».. قبائل سيناء كتفا بكتف مع الجيش والشرطة ضد الإرهاب (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا بعنوان "قبائل سيناء كتفا بكتف مع الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب".

وتناول التقرير، دور قوات مكافحة الإرهاب، الفعال في كسر شوكة التنظيمات الإرهابية، حيث أسفرت الضربات العسكرية التي وجهتها قوات الجيش والشرطة ضد بؤر العناصر الإرهابية عن إجهاض بنيتها وتواجدها داخل سيناء.

وأشار إلى أن قبائل سيناء، ضلع أصيل في معادلة مواجهة العناصر الإرهابية في مصر، من خلال تقديم الدعم المعلوماتي واللوجيستي لقوات الأمن، انطلاقًا من خبراتهم الميدانية، التي ساعدت على الكشف عن هوية الكثير من العناصر الإرهابية والقبض عليها، والكشف عن الطرق التي تستخدمها في الاختباء ونقل الأسلحة، قبل الانطلاق لتنفيذ أعمالها الإرهابية.

ولعبت التنمية دورًا محوريًا في محاربة الإرهاب، لذلك عكفت الدولة المصرية ومؤسساتها على النهوض بالاقتصاد ومؤشراته وتطوير البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي، بالتزامن مع اعتماد مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين.

ومنذ عام 2014، أولت الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا لتنمية المناطق الحدودية لا سيما سيناء، إذ خصصت الحكومة المصرية في مطلع عام 2015، 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب في سيناء.