أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 فى الأسواق المصرية

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين عبر موقع الدستور الإلكتروني، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا وتهم قطاع عريض من المواطنين من مختلف الطبقات الاجتماعية والعمرية في جميع محافظات الجمهورية.



أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 في الأسواق المصرية بسبب توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين وانتهاء أزمة الجمارك واستقرار أسعار الصرف في البنوك المصرية خلال الشهور الماضية وإليكم أسعار الطيور بالتفصيل:-



سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 60 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 69 جنيها.

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 90 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه.

سجل سعر كيلو الأرانب في المزارع للتجار نحو 90 جنيها وفي الأسواق للمستهلكين نحو 95 جنيها.

سجل سعر كيلو البط البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات.

سجل سعر جوز الحمام في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيهات.

سجل سعر كيلو الأجنحة في الأسواق للمستهلكين نحو 35 جنيها.

سجل سعر كيلو الأوراك في الأسواق للمستهلكين نحو 77 جنيها.

سجل سعر كيلو الكبد والقوانص في الأسواق للمستهلكين نحو 80 جنيها.

سجل سعر كيلو الدبابيس في الأسواق للمستهلكين نحو 95 جنيها.

سجل سعر كيلو البانية في الأسواق للمستهلكين نحو 160 جنيها.

سجل سعر كيلو الشيش طاووق في الأسواق للمستهلكين نحو 160 جنيها.



أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين 9/8/2023

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 98 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 102.75 جنيه.



سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 99 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 104.75 جنيه.



سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 115.75 جنيه.

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