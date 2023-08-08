الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 8-8-2023

اليورو
اليورو

سجل سعر اليورو خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة، وسجل نحو 33.68 جنيه للشراء، و 33.80 جنيه للبيع وفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم الثلاثاء تحديث يومي 

"الدستور" يرصد آخر تحديث يومي لسعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية وماكينات الصرافة.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس في البنك التجاري الدولي خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ نحو 33.52 جنيه للشراء، و 33.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 8-8-2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر اليورو خلال الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات في البنك الأهلي المصري، حيث بلغ نحو 33.48 جنيه للشراء، و 33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنكي مصر والقاهرة

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 في بنك القاهرة مسجلًا 33.42 جنيه للشراء، و 33.60 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا ليبلغ نحو 33.41 جنيه للشراء، 34.85 للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 في بنك فيصل الإسلامي خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري ليسجل 33.57 جنيه للشراء، و 33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

سعر اليورو اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس 2023 سجل استقرارًا خلال منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 33.61 جنيه للشراء، و 34.76 جنيه للبيع.

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