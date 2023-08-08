الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

​البترول: تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.38 دولار

النفط
النفط

كشف تقرير صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تراجع طفيف في أسعار البترول، اليوم الثلاثاء بعد أن أبلغت الصين عن انخفاض شهري حاد في الواردات خلال يوليو الماضي.

​البترول: تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.38 دولار

وتابع التقرير أن تراجع النفط  يعزز مخاوف الطلب، رغم أن ذلك قابله مخاوف بشأن الإمدادات نتيجة تخفيضات الإنتاج السعودية والروسية، وكشفت الوزارة عن تسجيل خام برنت85.38 دولار، فيما سجل خام غرب تكساس 82.02 دولار، وحقق خام أوبك 87.95 دولار.

أسعار البترول البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول تراجع أسعار النفط اسعار النفط خام برنت

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