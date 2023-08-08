اجتماع لجنة التسعير| مصادر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

قال مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، إنه لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

اجتماع لجنة التسعير| مصدر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة تراعي في التسعير التلقائي الظروف الاجتماعية التي تعاني منها طبقات الشعب في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أنه لا توجد أي قرارات بحوافز جديدة من الحكومة في الوقت الحالي للموظفين وأصحاب المعاشات تؤيد قرار الزيادة.

وتابع أن أسعار تكلفة الوقود في ازدياد مستمر في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت القياسي إلى مستويات تعدت 85 دولارًا للبرميل، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية وبالتالي ارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة للمنتجات البترولية.

أسعار البنزين والسولار

وأعلنت لجنة التسعير خلال اجتماعها الأخير مايو الماضي، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية عند 6000 جنيه للطن.