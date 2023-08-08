الثلاثاء 08 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اجتماع لجنة التسعير| مصادر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

البنزين والسولار
البنزين والسولار

قال مصدر مسئول بقطاع البترول والثروة المعدنية، إنه لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية.

اجتماع لجنة التسعير| مصدر: لا نية لرفع أسعار البنزين والسولار

وتابع المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن اللجنة تراعي في التسعير التلقائي الظروف الاجتماعية التي تعاني منها طبقات الشعب في الوقت الحالي، مُشيرًا إلى أنه لا توجد أي قرارات بحوافز جديدة من الحكومة في الوقت الحالي للموظفين وأصحاب المعاشات تؤيد قرار الزيادة.

وتابع أن أسعار تكلفة الوقود في ازدياد مستمر في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع أسعار خام برنت القياسي إلى مستويات تعدت 85 دولارًا للبرميل، وهذا يشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية وبالتالي ارتفاع قيمة الدعم الذي تتحمله الدولة للمنتجات البترولية.

 أسعار البنزين والسولار

وأعلنت لجنة التسعير خلال اجتماعها الأخير مايو الماضي، عن زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر، ليصبح سعر البيع فى السوق المحلية 8.25 جنيه للتر، اعتبارًا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق 4 مايو.

كما قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه عند 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92 و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن.

أسعار البنزين والسولار البنزين السولار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لجنة التسعير التلقائي

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري

استقبلها المصريون بالعريش.. حكاية السيدة الملقبة بـ"نفيسة العلوم"

وزير الخارجية ينقل رسالة الرئيس السيسى لنظيره التونسى قيس سعيد

شاهد.. أول صور لمنفذ مذبحة «كفر غطاطى»

"بعد تزايد الوفيات".. شواطئ الإسكندرية تبحث عن خطط لمواجهة حالات الغرق

"عايز فلوس عشان المخدرات".. أقوال ضحية الاعتداء الوحشي من شقيقها بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

نيران سكوت

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

عبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال