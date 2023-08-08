الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024

الأزهر
الأزهر

ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024 مع استعداد الطلاب للعام الدراسي القادم في المدارس التي حددها أولياء الأمور. 

استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024 

فور إعلان نتيجة القبول لنتيجة الصف الاول الابتدائي بالأزهر يتم تفعيل أيقونة خاصة للنتائج وتكون متاحة من خلال بوابة الأزهر الشريف 

https://www.azhar.eg/splash.html

من خلال بوابة الأزهر الشريف يمكن تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر والتي توضح شروط التقديم لهذا العام

https://azhar.gov.eg/tnsek/

يكون الحد الادنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات 

مع ضرورة مراعاة ولي الأمر الدقة عند التسجيل وتقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، مع الحرص على متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي. 

ويمكن من خلال الرابط السابق مراجعة وتعديل البيانات للطلاب المتقدمين. 

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023.. نتائج التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الآن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2023 .. جدول امتحانات الدور الثاني

 

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي  2024 

للتقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي يتم ملئ البيانات التالية 

الاسم رباعي كما مدون بشهادة الميلاد     

الرقم القومي للتلميذ         من واقع شهادة الميلاد 

تاريخ الميلاد      

الجنس  ذكر أم أنثى 

المرحلة التعليمية  

ثم يتم تسجيل  بيانات ولي الأمر

الاسم بالكامل كما هو مدون فى بطاقة الرقم القومى 

الرقم القومى لولي الأمر    

تليفون محمول متاح        

تليفون أرضى أو محمول آخر ان وجد      

ثم تسجيل بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها

المحافظة - الإدارة التعليمية   - نوع المعهد    

 معهد رغبة أولى - الإدارة التعليمية - نوع المعهد      

معهد رغبة ثانية  - الإدارة التعليمية  - نوع المعهد     

معهد رغبة ثالثة  

ثم الضغط على المربع الذي يكون مكتوب بعده (أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية) .

ثم الضغط على حفظ البيانات 

 

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