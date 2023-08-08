استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024
ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024 مع استعداد الطلاب للعام الدراسي القادم في المدارس التي حددها أولياء الأمور.
استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024
نعرض في التقرير التالي رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024
فور إعلان نتيجة القبول لنتيجة الصف الاول الابتدائي بالأزهر يتم تفعيل أيقونة خاصة للنتائج وتكون متاحة من خلال بوابة الأزهر الشريف
https://www.azhar.eg/splash.html
من خلال بوابة الأزهر الشريف يمكن تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر والتي توضح شروط التقديم لهذا العام
يكون الحد الادنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات
مع ضرورة مراعاة ولي الأمر الدقة عند التسجيل وتقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، مع الحرص على متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.
ويمكن من خلال الرابط السابق مراجعة وتعديل البيانات للطلاب المتقدمين.
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024
للتقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي يتم ملئ البيانات التالية
الاسم رباعي كما مدون بشهادة الميلاد
الرقم القومي للتلميذ من واقع شهادة الميلاد
تاريخ الميلاد
الجنس ذكر أم أنثى
المرحلة التعليمية
ثم يتم تسجيل بيانات ولي الأمر
الاسم بالكامل كما هو مدون فى بطاقة الرقم القومى
الرقم القومى لولي الأمر
تليفون محمول متاح
تليفون أرضى أو محمول آخر ان وجد
ثم تسجيل بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها
المحافظة - الإدارة التعليمية - نوع المعهد
معهد رغبة أولى - الإدارة التعليمية - نوع المعهد
معهد رغبة ثانية - الإدارة التعليمية - نوع المعهد
معهد رغبة ثالثة
ثم الضغط على المربع الذي يكون مكتوب بعده (أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية) .
ثم الضغط على حفظ البيانات