ترتفع معدلات البحث عن رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024 مع استعداد الطلاب للعام الدراسي القادم في المدارس التي حددها أولياء الأمور.

استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024

نعرض في التقرير التالي رابط استعلام تقديم الأزهر الصف الأول الابتدائي 2024

فور إعلان نتيجة القبول لنتيجة الصف الاول الابتدائي بالأزهر يتم تفعيل أيقونة خاصة للنتائج وتكون متاحة من خلال بوابة الأزهر الشريف

https://www.azhar.eg/splash.html

من خلال بوابة الأزهر الشريف يمكن تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر والتي توضح شروط التقديم لهذا العام

https://azhar.gov.eg/tnsek/

يكون الحد الادنى لسن التقديم في الصف الأول الابتدائي المتقدمين الجدد هو 6 سنوات في أول أكتوبر 2023 والحد الأقصى 9 سنوات

مع ضرورة مراعاة ولي الأمر الدقة عند التسجيل وتقع على مسئوليته صحة البيانات المسجلة واسم المعهد الذي تم اختياره ونوعه، مع الحرص على متابعة موقع التنسيق الإلكتروني حتى ظهور نتيجة التنسيق وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة المترتبة على ذلك خلال المدة المحددة لتسليم الملف الورقي.

ويمكن من خلال الرابط السابق مراجعة وتعديل البيانات للطلاب المتقدمين.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

للتقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي يتم ملئ البيانات التالية

الاسم رباعي كما مدون بشهادة الميلاد

الرقم القومي للتلميذ من واقع شهادة الميلاد

تاريخ الميلاد

الجنس ذكر أم أنثى

المرحلة التعليمية

ثم يتم تسجيل بيانات ولي الأمر

الاسم بالكامل كما هو مدون فى بطاقة الرقم القومى

الرقم القومى لولي الأمر

تليفون محمول متاح

تليفون أرضى أو محمول آخر ان وجد

ثم تسجيل بيانات رغبات المعاهد المراد الإلتحاق بها

المحافظة - الإدارة التعليمية - نوع المعهد

معهد رغبة أولى - الإدارة التعليمية - نوع المعهد

معهد رغبة ثانية - الإدارة التعليمية - نوع المعهد

معهد رغبة ثالثة

ثم الضغط على المربع الذي يكون مكتوب بعده (أقر أنا ولى أمر التلميذ المذكور أنى قمت بتسجيل البيانات واختيار الرغبات بالموقع الالكتروني للتقديم بمعرفتي وعلى مسؤوليتي الشخصية) .

ثم الضغط على حفظ البيانات