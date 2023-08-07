انطلاق اختبارات نهاية المستوى للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر

انطلقت اليوم الإثنين، ولمدة يومين فعاليات اختبارات نهاية المستوى للقرآن الكريم والتجويد بالجامع الأزهر، حيث أدى الدارسون الذين أتموا حفظ القرآن الكريم بأنظمة العام والعامان والثلاثة أعوام في رواق الكبار، ومن أتموا برامج التجويد والقراءات، وكذلك من أتموا حفظ القرآن الكريم في رواق الطفل الاختبارات للمتقدمين من دارسي الجامع الأزهر ومحافظة القاهرة؛ حيث بلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار ٢٠٠٠ دارس.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الإدارة العامة للجامع الأزهر وجهت باحثيها وبصورة يومية لمتابعة سير الاختبارات بجميع مقار الاختبارات الخارجية، ومن المقرر أن تعقد لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ١٢ يومًا تم تخصيص يوما لدارسي كل محافظة وفقا للجداول المعلنة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين، كما أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قامت بتوفير أكثر من مقر بجميع محافظات الجمهورية؛ لإجراء الاختبارات تيسيرا على المتقدمين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته المستمرة لأنشطة الرواق الأزهري.

كما تعقد الاختبارات بإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.