الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق اختبارات نهاية المستوى للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر

اختبارات الجامع الأزهر
اختبارات الجامع الأزهر

انطلقت اليوم الإثنين، ولمدة يومين فعاليات اختبارات نهاية المستوى للقرآن الكريم والتجويد بالجامع الأزهر، حيث أدى الدارسون الذين أتموا حفظ القرآن الكريم بأنظمة العام والعامان والثلاثة أعوام في رواق الكبار، ومن أتموا برامج التجويد والقراءات، وكذلك من أتموا حفظ القرآن الكريم في رواق الطفل الاختبارات للمتقدمين من دارسي الجامع الأزهر ومحافظة القاهرة؛ حيث بلغ عدد الدارسين الذين لهم حق تأدية الاختبار ٢٠٠٠ دارس.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، إن الإدارة العامة للجامع الأزهر وجهت باحثيها وبصورة يومية لمتابعة سير الاختبارات بجميع مقار الاختبارات الخارجية، ومن المقرر أن تعقد لجان الاختبارات برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة ١٢ يومًا تم تخصيص يوما لدارسي كل محافظة وفقا للجداول المعلنة.

من جانبه، أكد الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه الاختبارات تتم بنظام الاختبار المميكن بالصوت والصورة تحقيقًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الممتحَنين، كما أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قامت بتوفير أكثر من مقر بجميع محافظات الجمهورية؛ لإجراء الاختبارات تيسيرا على المتقدمين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعناية مؤسسة الأزهر الشريف بالقرآن الكريم تحفيظًا وتلاوة وإتقانًا، وهو ما أكد عليه الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف خلال متابعته المستمرة لأنشطة الرواق الأزهري.

كما تعقد الاختبارات بإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ إبراهيم حلس، مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.

اختبارات نهاية المستوى الجامع الأزهر القرآن الكريم رواق الكبار رواق الطفل
ads

الأكثر قراءة

خالد الجندى يروى القصة الحقيقية لصراع قابيل وهابيل

3 قرارات للنيابة الادارية بعد معاينة موقع حريق مستشفى دمياط الجامعي

تنسيق الكليات العسكرية 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقديم الكلية الحربية والعنوان والمواصلات

بعد الإعلان عن بيع مكتبتها.. أول تعليق من ابنة الكاتبة الراحلة نوال السعداوى

"الغرف التجارية": التبادل التجارى المصرى التركى يتجه نحو الاستقرار المتعمق

"الصحة" تكشف حقيقة نقص الأدوية لبعض الأمراض المزمنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية