وزير الري يستعرض خطة أعمال قطاع التوسع الأفقي والمشروعات القومية

عقد د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا الإثنين؛ لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري وصيانة المنشآت المائية الكبرى.

خطة قومية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة أعمال مشروعات التوسع الأفقي ضمن خطة قومية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وتحقيق ترشيد الاستهلاك من ضمنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلاً من الرى التقليدى بالغمر.

كما تم استعراض مشروعات حماية الشواطىء فى المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة، وأيضًا مشروعات الحماية من اخطار السيول وإنشاء عدد من الكبارى لتسهيل حركة المرور.

جانب من الاجتماع

تم عقد الاجتماع بحضور محمد صالح رئيس مصلحة الرى وحسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير والمهندس أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات ومحمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.