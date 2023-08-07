الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري يستعرض خطة أعمال قطاع التوسع الأفقي والمشروعات القومية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد د.هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا الإثنين؛ لمتابعة عدد من المشروعات الجارى تنفيذها تحت إشراف قطاع التوسع الأفقى والمشروعات، بهدف الحفاظ على الموارد المائية المتاحة وحسن استغلالها، منها تأهيل وتبطين الترع المتعبة وتحديث نظم الري وصيانة المنشآت المائية الكبرى.

خطة قومية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها

كما تم خلال الاجتماع، استعراض خطة أعمال مشروعات التوسع الأفقي ضمن خطة قومية لتنمية موارد المياه والحفاظ عليها من الهدر والتلوث وتحقيق ترشيد الاستهلاك من ضمنها المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وتحديث نظم الري بالرش والتنقيط بدلاً من الرى التقليدى بالغمر.

txt

وزير الرى يتفقد الموقف المائى بالفيوم للاطمئنان على المناسيب ومحطات الرفع

txt

وزير الرى يستعرض خطة توفير الاحتياجات المائية وإيراد نهر النيل

كما تم استعراض مشروعات حماية الشواطىء فى المدن الساحلية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وإرتفاع درجة الحرارة، وأيضًا مشروعات الحماية من اخطار السيول وإنشاء عدد من الكبارى لتسهيل حركة المرور.

جانب من الاجتماع 

تم عقد الاجتماع بحضور محمد صالح رئيس مصلحة الرى وحسن يحيى نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات والدكتور أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب الوزير والمهندس أحمد أبو النجا مدير عام الدراسات والتصميمات بقطاع التوسع الأفقي والمشروعات ومحمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

أخطار السيول أعمال مشروعات الاحتياجات المائية التوسع الافقي الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الرش والتنقيط الدكتور هاني سويلم الحماية من أخطار السيول المدن الساحلية المشروع القومي لتاهيل وتبطين الترع المشروعات القومية المنشات المائية
ads

الأكثر قراءة

محامى كهربا يكشف لـ"الدستور" حقيقة مهلة سداد العقوبة

القصة الكاملة.. انفجار ميناء درينجا التركى يخلف إصابات خطرة ويثير الذعر (فيديو)

يشاهدها المصريون الليلة.. ظاهرة فلكية نراها بالعين المجردة

القبض على متهم بسرقة شقة دبلوماسى ليبى سابق فى الدقى

فى ظل تراجع الأسعار.. هل يبحث المستثمرون فى الذهب عن بديل؟

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

كيف تحوّل «حقل الألغام» إلى «دُرّة الساحل الشمالى»؟

عبدالوهاب داود

أنا وعبدالحفيظ طايل والأيام التى لن تعود

ماجد حبته

.. والمملكة الأردنية

د.كريمة الحفناوى

قانون موحد لمناهضة العنف

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية