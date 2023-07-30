وزير الرى يستعرض خطة توفير الاحتياجات المائية وإيراد نهر النيل

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى بالمحافظات، وموقف إيراد نهر النيل، وأيضًا الحالة الهيدرولوجية للنهر.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض ومناقشة السيناريوهات المختلفة لتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، وخطة توفير الاحتياجات المائية لمختلف القطاعات المستفيدة ومنها الأراضى الزراعية خلال موسم أقصى الاحتياجات وزراعات الصيف.

متابعة مناسيب المياه والتصرفات بشبكة الترع

إجتماع وزير الرى

وأكد سويلم ضرورة متابعة مناسيب المياه وتوزيع المياه والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف أنحاء المحافظات، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المنتفعين والمزارعين، وأيضًا التنسيق بين أجهزة الوزارة المختلفة للحد من أية شكاوى تتعلق بتوفير المياه.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى، والدكتور أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والدكتور رجب عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والمهندس أشرف المحمدى رئيس هيئة السد العالى وخزان أسوان، والمهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل وفرعيه.