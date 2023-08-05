السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الرى يتفقد الموقف المائى بالفيوم للاطمئنان على المناسيب ومحطات الرفع

جولة وزير الرى
جولة وزير الرى

زار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، محافظة الفيوم، لتفقد الموقف المائى بالمحافظة والاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب والجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات وحالة محطات الرفع والمنشآت المائية بالمحافظة.

وتفقد الدكتور سويلم، خلال الزيارة حالة الري بترعة قوتة وبحر النزلة وترعة قارون وامتدادها ومصرف بركة ومحطة مصرف القاطع الواقعة على مصرف الوادى بمركز يوسف الصديق .

وخلال الزيارة التقى الدكتور سويلم بالعديد من المنتفعين ، حيث استمع إلى طلباتهم وشكواهم، ووجه قيادات مصلحة الري بالوزارة ولأجهزة الرى بالمحافظة بالمتابعة الميدانية المستمرة للموقف المائى على الطبيعة وإزالة التعديات على الترع وذلك لسرعة إمداد المزارعين بمياه الري في التوقيتات المطلوبة وحسم شكاوى المزارعين .

و وجه الدكتور سويلم بسرعة قيام معاهد بحوث الهيدروليكا والإنشاءات والصرف بإعداد دراسة متكاملة عن الموقف المائى بالإدارة العامة لرى غرب الفيوم وخاصة منطقة قوتة والحالة الفنية لمحطة القاطع ، وتكثيف مجهودات التوجيه المائى في التواجد والتواصل مع المزارعين بمنطقة قوته لدعم روابط مستخدمي المياه والتحول للرى الحديث .
كما وجه بسرعة تطهير مصرف بركة ، وإعداد حصر بالتعديات الواقعة على بحر النزلة وترعة قارون وإمتدادها وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها بشكل عاجل ، مع التأكيد على منع الزراعات المخالفة والشرهة لإستهلاك المياه في المناطق الساخنة .

كما وجه الدكتور سويلم بأخذ عينات من المياه التي تُرفع من مصبات المصارف الزراعية إلى بحيرة قارون عن طريق عدد من محطات الرفع وذلك لقياس نوعية هذه المياه ودراسة الإتزان البيئي لبحيرة قارون وضمان جودة نوعية المياه بالبحيرة .

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