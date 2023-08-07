أهلى جدة يتعاقد مع فرانك كيسى.. واللاعب يصل المملكة خلال 24 ساعة

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي، حسمت نهائيًا صفقة انتقال الإيفواري فرانك كيسي، لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الأهلي وقع رسميا مع الإيفواري فرانك كيسي لاعب برشلونة الإسباني، مضيفة أن اللاعب سيصل إلى جدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة للالتحاق بالفريق قبل مواجهة الحزم في الجولة الأولى من دوري المحترفين السعودي (دوري روشن السعودي).

وكانت الصحيفة، قد أكدت في وقت سابق، أن إدارة الأهلي السعودي، قد توصل لاتفاق نهائي مع برشلونة، من أجل ضم كيسي، مقابل 15 مليون يورو.

وأشارت "الرياضية"، إلى أن إدارة النادي السعودي، قد اتفقت مع اللاعب الإيفواري على كافة البنود الشخصية للعقد، الذي سيمتد لثلاث سنوات، إذ سيحصل كيسي على راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو.

وفي حال انتقاله للفريق السعودي، سيكون كيسي رابع التعاقدات الصيفية لأهلي جدة على مستوى اللاعبين الأجانب، بعد التعاقد مع السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والجزائري رياض محرز، جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

كان أهلي جدة قد أعلن في وقت سابق، تعاقده رسميًا مع المدرب الألماني ماثياس يايسله من أجل تولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعقد مدته ثلاث سنوات.