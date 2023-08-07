ضبط راكب حاول تهريب 78 تليفون محمول ومستلزماته.. وآخر بحوزته عقاقير مخدرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة مصرية تهريب كمية من التليفونات المحمولة ومستلزماتها، كما تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته كمية من الشرائط لعقار مدرج بجدول المخدرات.

المحاولة الأولى كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، حيث استوقف حسام محمد الشافعي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر إحدى الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد محمد محمود، مأمور الجمرك ومحمود شحاتة، رئيس القسم، واللذين تلاحظ لهما وجود كثافات معتمة داخل حقائب الراكبة، قام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف عبد القوي عزوز، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن وجود كمية من التليفونات ومستلزماتها، قام الدكتور حسين هيكل بتكليف لجنة مكونة من حسام شافعي وأحمد عادل فتحي وكريم يوسف وعلي محمود وصموئيل وصفي وأيمن عصام مأموري الجمرك تحت إشراف جورج ألفونس، مدير الحركة، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٧ تليفونا و٥١ سماعة وشاحن بإجمالي ٧٨ بالعدد.

والحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من دبلن، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١٢٨ شريطا وجزءا من شريط لعقار pregabalin المدرج بجداول المخدرات تم الضبط بواسطة كل من حسام الشافعي، مأمور اللجنة الجمركية ومصطفي حسن عبد العزيز، مأمور التفتيش اليدوي وشارك في الضبط كل من عماد صلاح وكريم يوسف مأمورا الجمرك، ومن الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الجمرك.

وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل، مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩٠ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٩١ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكب الثاني للنيابة المختصة.