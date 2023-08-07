الصحة: مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تهدف لاكتشاف الأمراض النفسية مبكرًا

كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والتمريض بوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات النفسية التي تستهدفها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن دور المبادرة ليست العلاج وإنما اكتشاف الأمراض النفسية مبكرًا، وهناك طرق وآليات معينة للاكتشاف المبكر للأمراض النفسية والتى يتم تدريب الطبيب عليها، من خلال بعض الاستبيانات أو الاختبارات التى تتم فى الفحص الطبى أثناء الكشف عن المريض، وفى حال اكتشاف أى بوادر لأمراض أو مشاكل نفسية يتم إحالته للمراكز المستشفيات المتخصصة لتقديم العلاج اللازم.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لا تحتاج لإخصائي نفسى بوحدات الرعاية الأولية، حيث إن الخدمات النفسية المقدمة بالمبادرة هى خدمات أولية لاكتشاف أى عوارض تدل على الإصابة بمشاكل صحية نفسية، وليس من دور الوحدات والمراكز تقديم الخدمات المقدمة فى مستشفيات الصحة النفسية، ولكن نقوم بتأهيل الممارس العام وطبيب الأسرة بالمبادرة من خلال برامج تدريبية مقدمة من أمانة الصحة النفسية بالوزارة لتقديم مستوى معين من الرعاية والاكتشاف المبكر للأمراض النفسية.

وأفاد بأن المبادرة تقدم خدمات الدعم والمشورة مثل الخدمات التى يتم تقديمها في العيادات الخاصة بالمرأة والخاصة بعيادات علاج العنف ضد المرأة.