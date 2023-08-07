الإثنين 07 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة: مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية تهدف لاكتشاف الأمراض النفسية مبكرًا

الدكتور محمد عبدالله
الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية

كشف الدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والتمريض بوزارة الصحة والسكان، عن الخدمات النفسية التي تستهدفها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وأشار في تصريحات لـ«الدستور» إلى أن دور المبادرة ليست العلاج وإنما اكتشاف الأمراض النفسية مبكرًا، وهناك طرق وآليات معينة للاكتشاف المبكر للأمراض النفسية والتى يتم تدريب الطبيب عليها، من خلال بعض الاستبيانات أو الاختبارات التى تتم فى الفحص الطبى أثناء الكشف عن المريض، وفى حال اكتشاف أى بوادر لأمراض أو مشاكل نفسية يتم إحالته للمراكز المستشفيات المتخصصة لتقديم العلاج اللازم.

وأوضح أن المبادرة الرئاسية لا تحتاج لإخصائي نفسى بوحدات الرعاية الأولية، حيث إن الخدمات النفسية المقدمة بالمبادرة هى خدمات أولية لاكتشاف أى عوارض تدل على الإصابة بمشاكل صحية نفسية، وليس من دور الوحدات والمراكز تقديم الخدمات المقدمة فى مستشفيات الصحة النفسية، ولكن نقوم بتأهيل الممارس العام وطبيب الأسرة بالمبادرة من خلال برامج تدريبية مقدمة من أمانة الصحة النفسية بالوزارة لتقديم مستوى معين من الرعاية والاكتشاف المبكر للأمراض النفسية.

وأفاد بأن المبادرة تقدم خدمات الدعم والمشورة مثل الخدمات التى يتم تقديمها في العيادات الخاصة بالمرأة والخاصة بعيادات علاج العنف ضد المرأة.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2023 الدور الثاني برقم الجلوس

وزير النقل يوجه بتسليم من يلقى القمامة على الطريق الدائرى للنيابة العسكرية

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

التعليم العالى: 42 ألف طالب سجلوا فى تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء بالأردن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

واهب الحياة

رشا عبدالمنعم

تكريم صلاح عبدالله.. شاهد على أثر باقٍ

محمد العسيري

ابنى لفوق.. امشى لقدام

وائل لطفي

البائع الضلالى!

ماجد حبته

مصر والإمارات والبحرين

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

خطوة مفاجئة.. هل يتراجع نتنياهو عن التعديلات القضائية؟

بزعم تنفيذ هجوم.. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين

بعد التظاهرات ضده.. "بلومبرج": نتنياهو يتراجع عن بعض التعديلات القضائية