إحباط تهريب مستلزمات الشيش الإلكترونية داخل الأحذية بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من أبوظبي استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.



وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تلاحظ وجود عبوات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكب، قام مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف كل من مأموري الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا مما أسفر عن وجود كمية كبيرة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

قام مدير الجمرك بتكليف لجنة لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٦٣١ عبوة من مستلزمات الشيش الإلكترونية.

وتم تحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨٨ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب.