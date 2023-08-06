كاتب صحفى لـ"القاهرة الإخبارية": الدعم السريع على طريق الموت بعد إبادتها لقبيلة سودانية

تحدث الكاتب الصحفي مجدي عبدالعزيز، عن آخر مستجدات المشهد السوداني بعد 4 شهور من الحرب والاقتتال، مؤكدا أن السودان يشهد تطورات كبيرة على الصعيد الدولي والإنساني والعسكري، مرددا: "الحرب تحمل المعاناه أينما تطورت الأوضاع ولكننا نعقد آمال كبيرة على التطورات الحاصلة.

وقال خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "محاولة اختطاف السلطة انتهت تماما، والتحدي العسكري انتهى وأصبح الدعم السريع على طريق الموت بعد إبادتها لقبيلة سودانية وتحولت إلى الملف الجنائي، بعد أن دخلت قوات الدعم السريع لانتهاك حقوق الناس وسلب بيوتهم وتعطيل الخدمات العامة".

وأضاف: "هناك تطورات دولية إذ أن هناك إشارا ت لأصابع الإدانة لانتهاكها القانون الدولي والإنساني، جريمة الإبادة الجماعية ضد قبيلة سودانية، وهي قبيلة المساليت".

وأكد مجدي عبدالعزيز أن هناك مساعدات إنسانية تصل للسودان من بعض الدول العربية مثل مصر وسلطنة عمان، والسعودية والكويت وقطر"، وهذا يعد تطورا على الصعيد الإنساني، في الوقت الذي شهدنا بطئا في وصول مساعدات من بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة.