غدا.. الأقباط يبدأون صوم السيدة العذراء لمدة ١٤ يوما

تفتتح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، أول أيام صوم السيدة العذراء مريم، الذي ينتظره المسلمين والمسيحيين في مصر.

صوم السيدة العذراء 2023

شريف برسوم، باحث طقسي قال في تصريح خاص، إن غالبية أصوام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تأتي يوم الإثنين، ولا تأتي مع بداية الأسبوع سواء يوم السبت أو يوم الأحد، وبعب السبب في ذلك هو أن يومي السبت والأحد هما يومان مكرمان في الكنيسة لا يصح أن يُصام بهما انقطاعيًا، فحتى في فترات الصوم يقوم الأقباط بتناول الطعام والشراب في صباح يوم السبت والاحد مع الحفاظ على نوعية الطعام التي يتم تناولها خلال الصوم حسب درجته.

وشرح برسوم درجات الاصوام فقال إن هناك أصوام في الكنيسة تسمى أصوام الدرجة الأولى وهي أصوام الأشد نسكا وزهدا ويفطر خلالها الأقباط على المأكولات ذات الطابع النباتي مثل صوم الأربعاء والجمعة وصوم أهل نينوى المعروف شعبويا باسم صوم يونان وكذلك صوم البرامون السابق للاعياد، وايضا الصوم الكبير المقدرة مدته بـ55 والذي ينتهي بعيد القيامة.

بينما اصوام الدرجة الثانية، تتسم بإمكانية تناول الصائم في وجبات افطاره، مأكولات ذات طابع بحري مثل الأسماك وما شابه، هذا ويشترك اصوام الدرجتين في ان الصوم لا يطلق عليه صوما دون الانقطاع عن المأكل والمشرب من الساعة 12 من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرا او تنسيق مدة أخرى في حالة وجود ما يمنع على الصعيد الصحي او اي صعيد اخر، مشيرا الى قول البابا الراحل شنودة الثالث: ان صائم بدون انقطاع لا يسمى صائما بل يسمى نباتيا.

من جانبها قالت الشيفت روفينا سعيد، من إيبارشية شبرا الخيمة، والحاصلة على بكالوريوس السياحة والفنادق، في تصريح خاص، أن أبرز اكلات فترة صوم السيدة العذراء ما يعرف بالشلولو وهي ملوخية ولكن لا تؤكل ساخنة، تطهى بمياه فاترة وبشكل سريع، ويقال ان السيدة العذراء اكلت هذه الاكلة اثناء وجودها بمصر لذلك ارتبطت هذه الأكلة بصومها.

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