موعد بدء صوم السيدة العذراء 2023

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم السيدة العذراء مريم 2023، والذي يبدأ في 7 أغسطس 2023، ويستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس 2023.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها آلالاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

◄مكانة الصوم

ويقول الأنبا بنيامين مطران المنوفية في مقاله له عن مكانه صوم العذراء مريم: انه لايوجد قبطي لا يصوم صوم العذراء مريم، الذي أخذ مكانه رفيعه من مكانة العذراء مريم لدي الأقباط.

◄أسباب الأختلاف في موعد الصوم

وقال الأب جورج جميل، راعي كنيسة السجود الكاثوليك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن سبب الاختلاف في صوم العذراء بين الكنائس يرجع إلى اختلاف في التقويم وليس اختلافًا في العقيدة، إذ تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد رحيل العذراء في يوم 15 أغسطس، وليس في 22 أغسطس كما عند الأرثوذكسية.

◄الأنبا يؤانس يترأس الصلوات

ويتوافد الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم على دير درنكة بأسيوط، بالتزامن مع صوم العذراء مريم والذي يبلغ مدته 15 يومًا، إذ يستقبل الدير 5 ملايين زائر سنويًا.

ويقيم دير السيدة العذراء بدرنكة، وعلى مدار 15 يوما، النهضات الروحية، خلال صوم السيدة العذراء مريم بدءًا من 7 أغسطس وحتى 21 من أغسطس 2023.

ويترأس قداسات ونهضة وتسبحة صوم العذراء مريم في درنكة نيافة الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط، ويستقبل دير العذراء نحو مليوني زائر من مسلمين ومسيحيين بمختلف محافظات مصر سنويًا، فيما يشهد حضورًا كبيرًا يومي الأحد والجمعة.

وهو صوم مُعترف به في الكنائس الأخرى وإن اختلفت التوقيتات والمدد، حيث تبلغ مدته عند الروم الأرثوذكس 15 يوما مثل الكنيسة القبطية، بينما تبلغ مدته 5 أيام فقط عند "السريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس"، ويقتصر عند الروم الكاثوليك على يومي الجمعة بين 1 و14 أغسطس من كل عام، ويصوم "الكلدان الكاثوليك" يوما واحدا لـ"العذراء" فقط.