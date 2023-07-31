غدا.. الروم الأرثوذكس يحتفلون ببدء صوم السيدة العذراء مريم

تحتفل كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر افريقيا، غدا ببدء صوم السيدة العذراء، والذي يستمر حتى يوم 14 من أغسطس، هذا وتبدا الكنيسة القبطية الارثوذكسية، الصوم يوم 7 من اغسطس لتنهيه يوم 21 من نفس الشهر.

وفي سياق آخر، علق الأنبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، على اليوم العالمي للإتجار بالبشر، قائلا: الاتجار بالبشر هو جريمة استغلال للنساء والأطفال والرجال لأغراض عدة بما فيها العمل القسري والبغاء والاتجار بالأعضاء.

وتقدر منظمة العمل الدولية عدد ضحايا العمل القسري في العالم بـ21 مليون شخص بمن فيهم من ضحايا الاستغلال الجنسي. وفي حين أن من غير المعلوم عدد الضحايا الذين اُتجر بهم، فإن التقديرات تشير إلى حقيقة أن هناك ملايين البشر في ربقة هذه الممارسات المشينة في العالم.

المستهدفون للإتجار بالبشر فئتين، الأولى: الشباب؛ والثانية الأطفال. وثلث المُتجر بهم هم من الأطفال. إن المبادرات العملية الممكنة تهدف إلى حماية الضحايا من الأطفال وضمان تحقيق العدالة وإنتصافهم.