موعد بدء صوم السيدة العذراء 2023 بالكنائس المسيحية

تستعد الكنائس المسيحية المختلفة لبدء صوم السيدة العذراء مريم في أغسطس 2023، ولمده 15 يومًا، تتخللها إقامة العديد من القداسات الإلهية والنهضات الروحية تكريمًا للسيدة العذراء مريم.

مواعيد بدء صوم العذراء 2023

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر، صوم السيدة العذراء مريم في 7 أغسطس 2023، ويستمر حتي 22 أغسطس 2023.

أما الكنيسة الكاثوليكية بمصر فتبدأ صوم العذراء، نهاية يوليو الجاري، والذي يستمر لمدة أسبوعين وحتى عيد صعود العذراء مريم منتصف أغسطس 2023.

وخلال صوم السيدة العذراء مريم تقيم الكنائس المسيحية القداسات الإلهية و النهضات الروحية.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها الآلاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

◄قبر العذراء بالقدس

ويقول الأغنسطس حسام كمال عبد المسيح، في كتابه عن السيدة العذراء مريم: أنه يقع قبر السيدة العذراء داخل كنيسة الجسمانية وهي كنيسة ” قبر العذراء ” وهي في منحدر جبل الزيتون مقابل جبل جثسيماني .

– كنيسة ” قبر العذراء ” علي مر التاريخ :

وتابع: يعود تاريخ الكنيسة ومن المتوارث أنها شيدت فوق قبر العذراء مريم والذي يمكن رؤية بقاياه حتى هذا اليوم وأول كنيسة شيدت في هذا المكان ، كانت في القرن الرابع أو الخامس الميلادي وكانت علي الطراز البيزنطي ، وقد هدمها الفرس عام 614م ثم شيد الصليبين علي إطلالها كنيسة أخرى في القرن الحادي عشر ، وهذه الكنيسة أيضاً تعرضت للهدم فبني فوقها الأباء الفرنسيسكان الكنيسة الحالية ، وأهتموا بها قرابة ثلاثة قرون ( 300 سنة ) غير أن الأتراك قد طردوهم منها عام 1757م وسلموها ليد طائفة الروم الأرثوذكس ، وبعد هذا بقليل أنتزعت طائفة الأرمن الأرثوذكس جزءاً منها فصارت مشتركة بينهم .

موضحًا: وتوجد لكل من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية حقوق للصلاة في هذه الكنيسة في أوقات ثابتة ضمن اتفاقية الوضع الراهن .

– وصف الكنيسة :

وتابع: نظراً لإرتفاع الطريق المجاور لها تهبط بسلم مزدوج إلي ساحة صغيرة أمام الكنيسة ثم تجتاز باب فتجد نفسك أمام سلم مكون من 48 درجة يؤدي إلي قاع الكنيسة حيث قبر العذراء مريم.

موضحًا: وقبل أن تصل للكنيسة يوجد علي يمين الداخل مذبحاً علي إسم “يواقيم وحنة ” والد ووالدة العذراء، وعلى اليسار نجد مذبحاً علي إسم القديس ” يوسف النجار ” خطيب العذراء مريم ،ثم تستمر في الهبوط إلي الأسفل حوالي 12 متراً حيث نصل للقاع أمام قبر السيدة العذراء مريم .

– قبر العذراء مريم :

وتابع: للقبر بابان منخفضان بإرتفاع 1،20 إحداهما في الضلع الشمالي والآخر في الضلع الغربي وإذا دخلت تجد معبداً مستطيلاً وينقسم طولاً إلي قسمين أحدهما المضجع ” مكان دفن الجسد ” وهو بإرتفاع 80 سم ومغلف بالرخام الأبيض وفوقه قناديل فضية كثيرة تضاء ليل ونهار ومن هذه القبر رفع الملائكة الجسد الطاهر للسماء في اليوم الثالث من النياحة 24 طوبة .

مستكملاً: والقسم الثاني يتسع لعدد من الزوار ويوجد به مئات القناديل وأيضاً أيقونات أثرية تمثل حياة المخلص مع أمه ، ثم نجد عن يمين القبر مذبح للأرمن وعن يساره مذبح للسريان، وشرقي القبر نجد هيكل كبير للروم الأرثوذكس مزين بالأيقونات الروسية الفاخرة ،ثم نجد مذبح الكنيسة القبطية غرب القبر وبجواره البئر التي تستقي منه الكنيسة .

مختتمًا: وللأقباط الآن حق إقامة القداسات في هيكلها المخصص في يومي الأربعاء والجمعة طوال السنة ما عدا فترة صوم العذراء مريم .