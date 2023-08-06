الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسامة ربيع: "استمرار أعمال انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ"

خلال متابعة جهود
خلال متابعة جهود الإنقاذ

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، استمرار عملية انتشال القاطرة "فهد" بواسطة الرافعة "إنقاذ" وإخلاء المجرى الملاحي للقناة. 

جاء ذلك خلال متابعته جهود الإنقاذ من موقع الحادث.

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وأوضح رئيس الهيئة أن تنظيم حركة الملاحة بالقناة يشهد ترتيب أولويات دخول السفن من الاتجاهين، بما يضمن إجراء أعمال الإنقاذ بما لا يعيق الملاحة، حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة، اليوم، عبور 38 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات كلية 2.6 مليون طن، فيما تعبر مساءً 45 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات كلية قدرها 2.7 مليون طن.

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وأضاف رئيس الهيئة أن فريق الإنقاذ البحري مستمر في أعمال الغطس على عمق ٢٤ مترًا من خلال مجموعات متتالية لاستكمال أعمال رباط القاطرة الغارقة "فهد" بواسطة أسلاك الرافعة "إنقاذ" وهى العملية التي تتطلب دقة عالية ووقتًا كافيًا، حيث يستغرق توصيل السلك الواحد ما يقرب من ساعة ونصف الساعة لكل من الأسلاك الثمانية للرافعة.

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وأشار الفريق ربيع إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال توصيل القاطرة الغارقة بأسلاك الرافعة "إنقاذ" في غضون الساعات المقبلة لتبدأ بعدها مباشرة أعمال رفع وانتشال القاطرة الغارقة ونقلها إلى منطقة البلاح.

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ويبلغ الطول الكلي للرافعة “إنقاذ” 60.9 متر، وعرضها 26.6 متر، بحمولة 500 طن، وتستخدم في أعمال رفع وإنزال الوحدات البحرية وتعويم وانتشال الوحدات البحرية الغارقة.

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