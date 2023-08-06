الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

القوات الروسية تقصف المطارات العسكرية الأوكرانية في خميلنيتسكي وروفنا

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة جوية وبحرية للمطارات العسكرية في خميلنيتسكي وروفنا غربي أوكرانيا.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن قواتها استهدفت ليلا بأسلحة جوية وبحرية بعيدة المدى عالية الدقة القواعد الجوية للقوات الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في مقاطعة خميلنيتسكي ودوبنو بمقاطعة ريفنا، وتم تدمير جيمع الأهداف المحددة وذلك وفق قناة “روسيا اليوم”.

وأعلنت الدفاع الروسية عن صد 8 هجمات خاركوف ولوجانسك، وقتل 50 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع ممن طرازات مختلفة، وفي محور كراسني ليمانسك، تم صد هجومين في لوجانسك وقتل 110 عسكريا أوكرانيا.

وتابع البيان في محور دونيتسك، تم صد خمس هجمات معادية في دونيتسك، وقتل 170 جنديا أوكرانيا وتدمير معدات عسكرية

واوضح البيان انه بالقرب من مدينة زابوروجيه، تم تدمير مستودع صواريخ واستهداف وإصابة حظائر الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في مطار زابوروجيه واستهداف مركز قيادة اللواء 79 الأوكراني.

وزارة الدفاع الروسية خميلنيتسكي روفنا أوكرانيا
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