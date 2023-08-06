صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

يواجه فريق الكرة الأول بنادى الزمالك أزمة حقيقة فى عملية تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية، فى ظل الازمة المالية التى يعانى منها الفريق، بالإضافة لقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف القيد للزمالك.

وقرر الفيفا إيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات فريق سبورتنج لشبونة البرتغالى والتى تصل لمليون و400 الف دولار، بالاضافة لمستحقات أتشمبونج التى تصل لربع مليون دولار، وأخيرًا مستحقات وادى دجلة الخاصة بحق رعاة السنغالي إبراهيما نداي لاعب الفريق الحالى.

صفقات الزمالك الجديدة 2023

وتسعى إدارة الزمالك لتوفير المبالغ المالية المطلوبة لتسديد مستحقات سبورتنج لشبونة وأتشمبونج ووادى دجلة، لرفع الايقاف عن القيد حتى يتمكن النادى الابيض من التعاقد مع لاعبين جدد وتدعيم صفوف الفريق.

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2024/2023

وضعت إدارة الزمالك عدد من اللاعبين على رأس الصفقات المطلوب التعاقد معها خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق، حيث يرغب الزمالك فى التعاقد مع باهر المحمدى مدافع الاسماعيلى لتدعيم دفاعات الفريق الذى عانى خلال الموسم الماضى بسبب غياب محمود حمدي الونش للإصابة.

كما يرغب الزمالك فى ضم موهبة طلائع الجيش محمد شحاتة لاعب وسط المنتخب الأولمبي والذي قدم مستويات مميزة خلال بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مما جعله هدفًا للعديد من اندية الدورى.

كما يرغب الزمالك فى التعاقد مع محمود حمادة لاعب وسط فاركو ومنتخب مصر، لتدعيم وسط ملعب الفريق والذي وجهت له انتقادات عدة على مدار مباريات الفريق الأبيض خلال الموسم الماضي، وتوصل الزمالك لاتفاق مع اللاعب، ويتبقى اتفاق إدارة الزمالك مع إدارة فاركو على المقابل المادى.

كما يرغب الزمالك فى التعاقد مع عمر كمال عبدالواحد لاعب فيوتشر لتدعيم صفوف الفارس الابيض بلاعب مميز بحجم عمر كمال عبدالواحد والذي يجيد في أكثر من مركز داخل المستطيل الأخضر.

فيما طلب الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز لتدعيم خط هجوم الفريق ليكون متواجدًا مع التونسي سيف الدين الجزيري ولعدم قناعته بباقي المهاجمين في الفريق.

وتتوقف تعاقدات الزمالك خلال المريكاتو الصيفى على نجاح الإدارة فى تدبير الأموال اللازمة لإبرام هذه الصفقات، ومن قبلها دفع مستحقات الآخرين لرفع الايقاف عن النادى.

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