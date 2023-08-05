السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

نصر إبراهيم يرفض رحيل أوسوريو عن الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

رفض نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالقلعة البيضاء، فكرة رحيل المدير الفني لفريق الزمالك الكولومبي، خوان كارلوس أوسوريو، رغم الإخفاق في البطولة العربية للأندية في السعودية، التي ودعها الفريق الأبيض من دور المجموعات بعد أن حل في المركز الثالث خلف الشباب والنصر، عقب الحصول على أربع نقاط فقط.

وقال نصر إبراهيم في تصريحات إذاعية: "أنا ضد فكرة رحيل أي مدير فني قبل أن يحصل على فرصته كاملة"، مؤكداً أنه لا ينفع مدرب يمشي في لحظة.

وأضاف مهاجم الزمالك في جيل الثمانينات، الذي قاد الفريق الأبيض للفوز ببطولة إفريقيا عام 1984 مع نجلاء حلمي، في برنامج "مع ولا ضد"، أنه ضد رحيل أوسوريو، الذي يعمل مع الزمالك في ظروف صعبة وقدم عروضًا جيدة في البطولة العربية للأندية في السعودية، خاصة في لقائي المنستيري التونسي والنصر السعودي، وتعرض للظلم أمام الشباب السعودي بعد إحتساب ضربة جزاء ظالمة أدت إلى هزيمته.

ويتمسك نجم الزمالك السابق الملقب بـ"الغول" ببقاء الخواجة الكولومبي حتى يقود الفريق في فترة الإعداد للموسم الجديد، ويصحح فيها الأخطاء الدفاعية والهجومية. وأكد أنه من غير المعقول الاستغناء عن مدير فني لمجرد أنه أخطأ في تغيير سيف الدين الجزيري في لقاء النصر وأشرك محمد أشرف روقة، مشيراً إلى أنه قد يكون له وجهة نظر في هذه التغييرات حتى لو كان هناك خلاف عليها، مؤكداً أنه يعرف بظروف الفريق.

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