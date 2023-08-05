السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"فيفا" يلزم الزمالك بسداد 7 آلاف دولار حق رعاية إبراهيما نداى

إبراهيما نداي
إبراهيما نداي

استقبل نادي الزمالك، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يلزمه بسداد 7 آلاف دولار لنادي وادي دجلة رسوم حق رعاية إبراهيما نداي لاعب الفريق.

وجاء هذا الخطاب حتى يُسمح له بالقيد الصيفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان الزمالك قد سدد القسط الأول بنفس القيمة خلال الفترة الماضية، وتلقى إنذارين بسداد القسط الثاني.

ويسعى الزمالك حاليا لسداد المبلغ المتبقي خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء هذه الأزمة بدلاً من إيقاف القيد.

وكان الزمالك قد تسلم خطابا رسميا من الفيفا يخطره فيها بإيقاف القيد بسبب مستحقات اللاعب الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق والتي تبلغ 180 ألف يورو.

إبراهيما نداي الفيفا الزمالك الدورى المصرى
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