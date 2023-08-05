على رأسها الزمالك والإسماعيلي.. أزمات القيد عرض مستمر في الكرة المصرية

أسدل الستار على أزمة قيد القائمة الأولى لفريق كرة القدم الأول بالزمالك في اتحاد الكرة وتدخلت الشركة الراعية التي تعهدت بسداد مستحقات اتحاد الكرة لدى الزمالك على ثلاثة أقساط من مستحقات النادي لديها .

كان اتحاد الكرة قد رفض قيد قائمة الزمالك والإسماعيلي الأولى وتمسك اتحاد الكرة بسداد الناديين جزء من مستحقات الاتحاد لدى الناديين، وطالب الزمالك بدفع المبالغ المتفق عليها من قبل ضمن اتفاق تسوية المديونية المستحقة على النادي لصالح اتحاد الكرة وطلب مسئولو الزمالك الحصول على المبلغ المحول للنادي من الاتحاد الدولي وقيمته 300 ألف دولار نظير مشاركة سيف الجزيري لاعب الزمالك مع منتخب تونس في بطولة كأس العالم الأخيرة لكن اتحاد الكرة رفض منح هذا المبلغ للزمالك باعتباره ضمانا لحقه اتحاد الكرة النادي.

وطلب اتحاد الكرة من الزمالك سداد قيمة الدفعة الأولى من مستحقات الحكام البالغة 875 ألف جنيه بجانب الدفعة الأولى من رسوم كشف المنشطات و قيمتها 50 ألف جنيه إضافى إلى 100 ألف جنيه رسوم المشاركة في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل ورسوم إصدار الكارنيهات الخاصة بلاعبي الفريق بجانب نحو 10 ملايين جنيه من المديونية المستحقة على النادي.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد عقد جلسة مع مسئولي اتحاد الكرة في محاولة لإنهاء الأزمة دون التوصل لحلول وأكد مرتضى منصور أن الزمالك يواجه أزمة بسبب الحجزعلى حسابات النادي البنكية، بناءً على حكم صادر لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الزمالك وشدد على أن النادي لديه في أرصدته نحو 100 مليون جنيه محجوز عليها بسبب ممدوح عباس.

يذكر أن اتحاد الكرة سبق أن رفض قيد اللاعبين الذين تعاقد معهم الزمالك في يناير الماضي وهم محمود شبانة والمغربي أحمد بلحاج وناصر منسي وبعد شد وجذب تم قيد اللاعبين في فبراير الماضي بعد قيام الزمالك بدفع جزء من المديونية .

وسيواجه الزمالك أزمة أخري حال تعاقده مع لاعبين جدد حيث لن يستطيع قيدهم في القائمة الثانية لوجود قرار من الاتحاد الدولي بمنعه من القيد بسبب أزمة مستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي واللعب الغاني أتشيمبونج ولن يتمكن الزمالك من قيد لاعبيه الجدد إلا بعد دفع هذه المستحقات التي تصل إلى مليون و650 ألف دولار .