الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات تكشف ملابسات اشتعال حريق بنادي في الوراق

حريق
حريق

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الوراق بالجيزة، في واقعة اشتعال حريق داخل أحد الأندية، إلى عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع النيران. 

وكشفت التحريات التي أشرف عليها المقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن تسرب غاز نتيجة انفلات خرطوم أسطوانة غاز، أدى لاشتعال الحريق داخل غرفة بالنادي، وتم الاستماع لأقوال عدد من العاملين، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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