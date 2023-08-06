ضبط 38 قطعة سلاح ناري في حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة أسيوط).

وأسفرت جهودها عن ضبط عدد (38) قطعة سلاح ناري، عبارة عن (15 بندقية آلية –11 بندقية خرطوش – 12 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (31 متهمًا " لعدد 8 منهم معلومات جنائية").

وتمكنت الجهود من ضبط عدد (7) قضايا "إتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 4 منهم معلومات جنائية") تنفيذ عدد (499) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.