6 إجراءات وقائية يجب اتباعها بعد إجراء العمليات التجميلية

يسعى الكثير من النساء والرجال إلى الوصول إلى الجمال والمظهر الأنيق، ومن أجل الحفاظ على مظهر جذاب، يلجأ العديد منهم إلى الإجراءات التجميلية، لكن هذه العمليات أو الإجراءات تحتاج إلى اتباع بعض النصائح لتجنب أي مضاعفات لاحقة.

ويوضح الدكتور حسام الوسوف، دكتور الجراحات التجميلية، عدة نقاط يجب اتباعها بعد اتمام العمليات التجميلية.

1. استخدام المنتجات المناسبة للعناية بالبشرة:

بعد الإجراءات التجميلية، احرصي على استخدام المنتجات المناسبة للعناية بالبشرة، لكن انتبهي إلى المنتجات التي تحتوي على المواد الكيميائية الضارة والعطور القوية، التي تسبب الحساسية والتهيج، ويجب أيضًا تجنب استخدام الماسكات والمقشرات القوية، التي يمكن أن تؤثر في الجلد الحساس بعد الإجراء التجميلي.

٢- تجنب الأكل غير الصحي:

تجنبي تناول الأطعمة المصنعة والمشروبات السكرية والحلويات والأطعمة المالحة قدر الإمكان، بعد الخضوع لإجراء تجميلي، وذلك من أجل تعزيز عملية الشفاء الطبيعية للجسم، وينصح بتناول الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة، بالإضافة إلى البروتينات الخالية من الدهون.

٣- تفادي الإصابة بالجفاف:

الجفاف واحد من أسباب عدم الشعور بالتحسن أو التعافي من العمليات الجراحية، ويسهم في زيادة المشاكل بالجسم، لذا احرصي على تناول كميات وفيرة من الماء على مدار اليوم، لتحسين الشفاء، والحصول على النتائج المرجوة من الإجراء التجميلي.

كما ينصح الدكتور حسام الوسوف باستخدام مرطب لطيف على الجسم والبشرة، حتى لو كان الجلد لايزال بحاجة للشفاء أكثر، لكن تأكدي من أنه النوع الذي لا يسد المسام، ضعي قطرة أو اثنتين على منشفة مبللة بماء دافئ، واضغطي بها بلطف على الجلد.

٤- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة:

بعد الإجراء التجميلي، تجنبي التعرض لأشعة الشمس المباشرة، واستخدمي واقي الشمس بشكل منتظم، واحرصي على تغطية الجلد المعالج بالملابس المناسبة، إن التعرض لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى تهيج الجلد، وتفاقم الالتهاب.

٥- تجنب النشاطات البدنية الشاقة:

تجنبي النشاطات البدنية الشاقة بعد أي إجراء تجميلي، حيث تسبب الأنشطة التعرق الشديد، والضغط على الجلد المعالج، ويمكن أن يؤدي القيام بالنشاطات البدنية الشاقة إلى توسع الأوعية الدموية، ما يمكن أن يزيد وقت الشفاء.

٦- تجنب التدخين:

يجد العديد من الأشخاص، الذين يستخدمون منتجات التبغ، أن إجراء الجراحة التجميلية هو الدفعة التي يحتاجونها لركل هذه العادة إلى الأبد؛ لأنه من الضروري تجنب التدخين أو التدخين الإلكتروني قبل الإجراءات التجميلية وبعدها أيضًا، لأن التبغ يمنع قدرة جسمك على الشفاء بشكل صحيح، ويمكن أن يؤدي إلى مضاعفات خلال مرحلة الشفاء.